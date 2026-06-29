„Co kdybychom přejmenovali letiště?“ Polsko dál řeší spor s Ukrajinou

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z dnešních jednotek vyznamenání „Hrdinové UPA“, možná netušil, co to všechno přinese. Nebo to možná tušil a udělal to i tak. Není totiž tajemstvím, že Ukrajinci hledí na příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), kteří za druhé světové války bojovali nejprve proti sovětům a posléze proti sovětům a nacistům, jako na odvážně odvážné za svobodu Ukrajiny. Naproti tomu Poláci vnímají tytéž příslušníky UPA jako takřka hrdlořezy, kteří možná bojovali za ukrajinskou nezávislost, ale nezdráhali se přitom vraždit i polské ženy a děti.
Polská strana se netají tím, že Zelenského krok nese těžce. Polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, které obdržel v roce 2023. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski teď přišel s návrhem, který může spor s Ukrajinou posunout na novou úroveň. Ukrajince může rozzlobit a mnohé Poláky může překvapit.
„Kdyby se mě prezident Nawrocki zeptal, poradil bych něco jiného. Ekvivalentem by bylo například přejmenovat letiště Letiště Rzeszów-Jasionka Letiště obětí Obětí UPA. To by bylo srovnatelné,“ nechal se slyšet Sikorski v televizi TVN24.
Ministrovi zahraničí by se to zdálo vhodnější než odebírat ukrajinskému prezidentovi nejvyšší polské vyznamenání.
Sergej Sumlenny, zakladatel a výkonný ředitel berlínského think tanku European Resilience Initiative Center, který dříve pracoval jako ředitel kanceláře Nadace Heinricha Bölla v Kyjevě, Sikorskému vzkázal, že by raději měl udělat něco jiného.
„Vážený pane ministře, dovolte mi, Němci žijícímu na Ukrajině, trochu vás poučit o polské historii. Letiště Jasionka je již pojmenováno po rodině Ulmových – kteří skrývali Židy a byli za to popraveni gestapem, včetně jejich dětí (paní Ulmova byla těhotná, když byla popravena). Doufám, že nechcete vymazat památku těch Poláků, kteří jsou označeni jako Spravedliví mezi národy světa v pomníku Jad Vašem a blahoslaveni katolickou církví, jen proto, abyste rozzlobil Ukrajince (které vůbec nezajímá, jak pojmenujete své ulice nebo letiště v Polsku),“ napsal Sumlenny na sociální síti X.
Poland‘s FM @sikorskiradek suggests to name Jasionka airport after „Victims of UPA“. Dear Foreign Minister, let me, a German living in Ukraine, educate you on Polish history. Jasionka airport is already named after Ulma family - who hid Jews and were executed by Gestapo for that,… pic.twitter.com/80OwCrb7kj— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) June 27, 2026
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Polský ministr zahraničí nejen v reakci na slova berlínského politologa navrhl pojmenovat po „Obětech UPA“ jiný významný objekt v Polsku.
Sikorski také připomínal, že ať už se dnes děje cokoli, Ukrajinci budou jednou potřebovat souhlas Polska se vstupem do EU. K završení celého procesu bude třeba také podpisu polského prezidenta. A Sikorski naznačil, že by rád věděl, jak budou Ukrajinci přesvědčovat polského prezidenta Nawrockého, aby jejich vstup do EU stvrdil svým podpisem.
Upozornil však také, že polské firmy se mohou podílet na obnově Ukrajiny, až Rusové přestanou válčit. A v takovou chvíli bude pro Poláky dobré mít s Ukrajinci co nejlepší vztahy.
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