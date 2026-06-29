„Co kdybychom přejmenovali letiště?“ Polsko dál řeší spor s Ukrajinou

29.06.2026 10:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zdá se, že napětí mezi Polskem a Ukrajinou neopadá. Spíš naopak. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski přišel s návrhem, který může Ukrajince rozzlobit. A mnohé Poláky může překvapit. Sergej Sumlenny, zakladatel a výkonný ředitel berlínského think tanku European Resilience Initiative Center, Němec žijící na Ukrajině, sdělil Sikorskému, že Ukrajincům je úplně jedno, jak si Poláci pojmenují svá letiště či ulice. Ale řekl toho ještě mnohem víc.

„Co kdybychom přejmenovali letiště?“ Polsko dál řeší spor s Ukrajinou
Foto: Repro: X
Popisek: Polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

1%
1%
0%
0%
1%
1%
13%
45%
0%
6%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
31%
hlasovalo: 9590 lidí
Spor Polska a Ukrajiny, který před časem odstartoval ukrajinský rezident Volodymyr Zelenskyj tím, že jedné ze stávajících ukrajinských jednotek udělil vyznamenán „Hrdinové UPA“, nabírá na obrátkách. Polský ministr zahraničí přišel s nápadem, který může mnohé Ukrajince rozzlobit.

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z dnešních jednotek vyznamenání „Hrdinové UPA“, možná netušil, co to všechno přinese. Nebo to možná tušil a udělal to i tak. Není totiž tajemstvím, že Ukrajinci hledí na příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), kteří za druhé  světové války bojovali nejprve proti sovětům a posléze proti sovětům a nacistům, jako na odvážně odvážné za svobodu Ukrajiny. Naproti tomu Poláci vnímají tytéž příslušníky UPA jako takřka hrdlořezy, kteří možná bojovali za ukrajinskou nezávislost, ale nezdráhali se přitom vraždit i polské ženy a děti.

Polská strana se netají tím, že Zelenského krok nese těžce. Polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, které obdržel v roce 2023. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski teď přišel s návrhem, který může spor s Ukrajinou posunout na novou úroveň. Ukrajince může rozzlobit a mnohé Poláky může překvapit.

„Kdyby se mě prezident Nawrocki zeptal, poradil bych něco jiného. Ekvivalentem by bylo například přejmenovat letiště Letiště Rzeszów-Jasionka Letiště obětí Obětí UPA. To by bylo srovnatelné,“ nechal se slyšet Sikorski v televizi TVN24.

Ministrovi zahraničí by se to zdálo vhodnější než odebírat ukrajinskému prezidentovi nejvyšší polské vyznamenání.

Sergej Sumlenny, zakladatel a výkonný ředitel berlínského think tanku European Resilience Initiative Center, který dříve pracoval jako ředitel kanceláře Nadace Heinricha Bölla v Kyjevě, Sikorskému vzkázal, že by raději měl udělat něco jiného.

„Vážený pane ministře, dovolte mi, Němci žijícímu na Ukrajině, trochu vás poučit o polské historii. Letiště Jasionka je již pojmenováno po rodině Ulmových – kteří skrývali Židy a byli za to popraveni gestapem, včetně jejich dětí (paní Ulmova byla těhotná, když byla popravena). Doufám, že nechcete vymazat památku těch Poláků, kteří jsou označeni jako Spravedliví mezi národy světa v pomníku Jad Vašem a blahoslaveni katolickou církví, jen proto, abyste rozzlobil Ukrajince (které vůbec nezajímá, jak pojmenujete své ulice nebo letiště v Polsku),“ napsal Sumlenny na sociální síti X.

 

 

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

16%
58%
8%
14%
4%
hlasovalo: 5919 lidí
Sumlenny má doktorát z politologie a titul LL.M. z evropského práva ze Svobodné univerzity v Berlíně.

Polský ministr zahraničí nejen v reakci na slova berlínského politologa navrhl pojmenovat po „Obětech UPA“ jiný významný objekt v Polsku.

Sikorski také připomínal, že ať už se dnes děje cokoli, Ukrajinci budou jednou potřebovat souhlas Polska se vstupem do EU. K završení celého procesu bude třeba také podpisu polského prezidenta. A Sikorski naznačil, že by rád věděl, jak budou Ukrajinci přesvědčovat polského prezidenta Nawrockého, aby jejich vstup do EU stvrdil svým podpisem.

Upozornil však také, že polské firmy se mohou podílet na obnově Ukrajiny, až Rusové přestanou válčit. A v takovou chvíli bude pro Poláky dobré mít s Ukrajinci co nejlepší vztahy.

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://tvn24.pl

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

děti , EU , Polsko , rodina , Rusko , Sikorski , smrt , Ukrajina , zahraničí , x , Zelenskyj , TVN24

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru Poláci pojmenovat nějaký objekt po obětech UPA?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Stávka na ČT

Co říkáte na to, že ČT, která je placená z našich peněz vlastně stávkuje a zasahuje stávkou do vysílání? Já chápu, že chtějí vyjádřit svůj názor a ve svém volném čase, ať tak činí, ale zasahovat do vysílání mi nepřijde vzhledem k poplatkům, které platíme košér. Jak se na to díváte vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Elixír mládí vyhotovený z jedlé sody a citronuElixír mládí vyhotovený z jedlé sody a citronu Horoskop na červenecHoroskop na červenec

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura předjednává summit NATO. „Podpora Ukrajině by měla skončit.“

9:04 Okamura předjednává summit NATO. „Podpora Ukrajině by měla skončit.“

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura zastupuje Českou republiku na summitu parlamentních deleg…