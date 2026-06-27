Letiště Praha investuje do zázemí pro zaměstnance

28.06.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letiště Praha vyhlašuje veřejnou zakázku na zhotovitele nového parkovacího domu určeného pro zaměstnance.

Letiště Praha investuje do zázemí pro zaměstnance
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

Objekt s osmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím bude situován v bezprostřední blízkosti administrativní budovy APC a nabídne celkem 1 098 parkovacích stání, z toho 26 parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dle aktuálního harmonogramu je samotná výstavba plánována na roky 2027 až 2029. Projekt připravuje Letiště Praha v rámci celkové modernizace letiště, a to s využitím metody Design & Build.

Nový parkovací dům zajistí moderní a kapacitní zázemí pro zaměstnance skupiny Letiště Praha. Projekt počítá s využitím takzvaného split-level systému, kdy se jednotlivé parkovací úrovně střídají po půl patrech a jsou propojeny kratšími rampami. Toto řešení umožňuje při stejném půdorysu budovy navýšit počet parkovacích míst přibližně o 15 procent oproti běžným parkovacím domům. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,2 miliardy korun. Jedná se však o odhad, který bude dále upřesňován v průběhu výběrového řízení, a výsledná cena vzejde až z nabídek uchazečů.

„Modernizace Letiště Praha zahrnuje nejen rozvoj infrastruktury a technologická řešení, ale také opatření, která zlepšují každodenní podmínky pro zaměstnance. Právě oni jsou klíčovou součástí bezpečného, plynulého a kvalitního odbavení cestujících. Uvědomujeme si, že letiště funguje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a řada kolegů dojíždí do práce i v časech, kdy jsou možnosti veřejné dopravy omezené. Proto hledáme a podporujeme řešení, která jim každodenní cestu do zaměstnání usnadní. Výsledkem bude moderní a dlouhodobě udržitelné zázemí pro naše zaměstnance, které odpovídá budoucím potřebám letiště,” říká předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. O významu parkovacích kapacit svědčí i skutečnost, že Letiště Praha má v současnosti vydáno přibližně 2 500 parkovacích oprávnění pro zaměstnance. „Vedle rozvoje parkovacích kapacit podporujeme také interní program Spolujízda, který zaměstnancům umožňuje efektivněji využívat osobní automobily a sdílet cestu na společné směny, “ dodává Jiří Pos.

Výše investice neodráží pouze samotný počet parkovacích míst. Projekt musel zohlednit specifické podmínky výstavby v areálu letiště, včetně omezené zastavitelné plochy a výškových limitů stanovených ochrannými leteckými pásmy. To jsou zákonem vymezené prostory kolem letiště a leteckých staveb, které zajišťují bezpečnost a plynulost leteckého provozu. Díky využití moderních konstrukčních technologií a systému split-level se podařilo na stejném půdorysu vytvořit výrazně vyšší kapacitu parkování. Součástí projektu jsou zároveň prvky podporující energetickou soběstačnost či budoucí rozvoj elektromobility.

Významnou část investice představují také technologická a konstrukční řešení. Budova bude využívat systém předpínaných betonových stropů, který umožňuje navrhovat subtilnější nosné konstrukce a současně snížit konstrukční výšku jednotlivých podlaží. Díky tomu bylo možné do objektu začlenit jedno podlaží navíc a maximalizovat tak jeho parkovací kapacitu.

Součástí projektu bude také fotovoltaická elektrárna na střeše objektu, jejíž výkon pokryje v běžném provozu energetickou spotřebu parkovacího domu. Standardem bude také systém inteligentního vnitřního osvětlení, který bude reagovat na pohyb osob a vozidel, nebo grafické rozlišení jednotlivých podlaží, které usnadní orientaci uživatelů. Součástí objektu budou také samostatná sociální zařízení.

Parkovací dům bude splňovat aktuální legislativní požadavky na elektromobilitu. V přízemí objektu vznikne jedno nabíjecí místo vybavené chytrým wallboxem a objekt bude zároveň stavebně připraven na budoucí rozšíření nabíjecí infrastruktury až na 20 procent své parkovací kapacity. Zaměstnanci budou zároveň moci využívat také již připravovaný nabíjecí eHUB u parkovacího domu C, který nabídne 17 rychlonabíjecích stojanů.

Letiště Praha zároveň pokračuje v investicích do rozšiřování parkovacích kapacit pro cestující. V rámci plánované modernizace bude realizováno několik projektů, přičemž prvním z nich je výstavba veřejného parkovacího domu B. Podle aktuálního harmonogramu by jeho výstavba měla být zahájena na začátku příštího roku.

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