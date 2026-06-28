ČEZ: Čtvrtý blok Dukovan je po plánované odstávce zpět v provozu

28.06.2026 13:44 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany úspěšně připojili čtvrtý výrobní blok k přenosové síti. Dokončili tak plánovanou odstávku, která začala zhruba v polovině dubna. Údržbu, kontroly i modernizace zařízení zvládli energetici dokončit s mírným předstihem.

ČEZ: Čtvrtý blok Dukovan je po plánované odstávce zpět v provozu
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Odstávka patřila rozsahem prací mezi nejrozsáhlejších v Dukovanech vůbec. Energetici během ní splnili více než 21 000 pracovních úkolů a zvládli šedesátku významných technických akcí. Na pracích se podílely více než tisíce pracovníků z řad zaměstnanců elektrárny i dodavatelských firem.

Experti při odstávce vyměnili 78 palivových souborů, zkontrolovali vnitřní části jeho tlakové nádoby pomocí speciálního systému a otestovali bezpečnostní systémy. Ve spolupráci se zahraničními specialisty vyčistili další parogenerátor a zvládli také stavební práce na podzemní části chladicích věží.

„Rozsah prací odpovídal tomu, že šlo o odstávku s nadstandardním objemem kontrol a investičních zásahů. Na reaktoru i doprovodných technologiích jsme pracovali nepřetržitě,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Řízenou štěpnou reakci v reaktoru čtvrtého výrobního bloku operátoři spustili ve středu ráno, dodávky energie z turbosoustrojí po řadě testů čtvrtého bloku obnovili v pátek 26.6.

Operátoři nyní postupně zvyšují výkon bloku a provádějí další sérii předepsaných kontrol a testů. Plného výkonu by měl blok dosáhnout za několik dnů.

„Odstávky tvoří nezbytnou součást bezpečného a spolehlivého provozu jaderných elektráren. Dávají nám prostor nejen pro výměnu paliva, ale i pro systematické posilování bezpečnosti a modernizaci zařízení,“ doplňuje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Delší palivové cykly

Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončí i Temelín. V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do konečné fáze delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny, efektivnější využití jaderného paliva a nižší zatížení technologie díky stabilitě provozních parametrů.

Provoz a plán všech jaderných bloků

V provozu je aktuálně všech šest českých jaderných výrobních bloků. Energetici v Dukovanech se ale už nyní připravují na další odstávku, tentokrát bloku č. 3 v druhé polovině července. Temelín čeká odstávka „jedničky“ v říjnu.

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