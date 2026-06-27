NP Šumava: I malá jiskra může způsobit velký požár

Na území NP Šumava je možné rozdělávat oheň (včetně všech druhů vařičů), pouze v zastavěném a zastavitelném území obcí a na místech k tomu vyhrazených. Na základě těchto pravidel proto není možné rozdělávat oheň ani na sedmi nouzových nocovištích, která je možné využít k přespání.
„Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad tisíc metrů dosahují teploty třiceti stupňů celsia, což je pro tato území netypické,“ zmiňuje mluvčí Správy NP Šumava.
„Požární riziko je velmi vysoké a proto prosíme všechny návštěvníky, aby se chovali ohleduplně a platná pravidla dodržovali v plné míře. V této souvislosti připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. On totiž i malý nedopalek může způsobit velký požár. Všem, kdo pravidla dodržují, děkujeme,“ doplňuje.
Zároveň k návštěvníkům míří prosba, aby si mimo jiné všímali okolí a pokud uvidí jakýkoli projev zahoření, nahlásili je na některou z krizových linek – 112 nebo 150, případně na dispečink Správy NP Šumava: 731 530 527
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