„Pravda a láska Vám navzdory!“ Milion chvilek a Blažek ve válce o bitcoiny

Podle spolku Milion chvilek pro demokracii nová zjištění Deníku N v bitcoinové kauze ukazují na závažné okolnosti kolem vyšetřování.
Upozorňují, že Generální inspekce bezpečnostních sborů si začala předvolávat žalobce právě ve chvíli, kdy se vyšetřování dotklo někdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Státní zástupkyně Petra Lastovecká měla podle nich na klíčové poradě uvést, že existuje dost důkazů pro obvinění Blažka ze zneužití pravomoci úřední osoby, následně však byla z týmu odvolána a celý tým byl rozpuštěn.
Rezignoval také šéf odboru závažné hospodářské kriminality Petr Šereda, který krok vnímal jako nestandardní zásah „shora“. Řeší se také přesun kauzy pod Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Spolek k tomu na platformě X uvedl, že „to, co se aktuálně děje kolem tzv. bitcoinové kauzy, vykazuje všechny znaky snahy o zametení pod koberec“. A že „spravedlnosti má čelit Andrej Babiš i Pavel Blažek“. Milion chvilek připomněl, že pochybnosti o vhodnosti Pavla Blažka na post ministra spravedlnosti vyjadřoval už dříve a že jeho působení v čele resortu označoval za hazard s důvěrou v právní stát.
„Takhle důvěra občanů v nezávislou justici neporoste!“ zdůraznil spolek a dodal, že „důvěru v právní stát by neměli ničit politici koalice ani opozice“. Spolek Milion chvilek zároveň ke snímku Pavla Blažka připojil otázku, zda v celé věci půjde o „rovnou spravedlnost, nebo ochrannou ruku pro vyvolené“.
Blažek: „Důvěru v demokracii snižujete vy sami“
Na kritiku spolku Milion chvilek reagoval bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek v diskusi pod jeho příspěvkem.
Podle něj spolek sám přispívá k oslabování důvěry veřejnosti v demokratické instituce. „Důvěru v demokracii snižujete Vy sami, když ani nedáte slovo tomu, proti němuž demonstrujete, což jsem měl tu ,čest’ osobně zažít,“ napsal.
Zároveň odmítl obvinění a naznačil, že jde o účelovou konstrukci. „A opakovaným šířením vyfabulovaných článků psaných stále stejnými autory neděláte nic dobrého ani pro právní stát. Jen matete veřejnost,“ uvedl Blažek.
Kritiku označil za přehnanou a dodal, že podle něj jde spíše o „divadelní představení a dělání velbloudů z komárů“. Reakci pak uzavřel slovy: „Pravda a láska možná někdy zvítězí. Ovšem jen Vám navzdory.“
Důvěru v demokracii snižujete Vy sami , když ani nedáte slovo tomu, proti němuž demonstrujete, což jsem měl tu “ čest “ osobně zažít .A opakovaným šířením vyfabulovaných článků psaných stále stejnými autory neděláte nic dobrého ani pro právní stát,Jen matete veřejnost. Ale…— Pavel Blažek (@blazek_p) February 27, 2026
„Vytahují bitcoiny jen aby se neřeklo!“
Příspěvek Milionu chvilek k bitcoinové kauze vyvolal v diskusi i kritické reakce. Někteří komentující jim vyčítali, že se k případu vracejí jen proto, „aby se neřeklo“, že kritizují pouze Andreje Babiše, a snaží se tak působit jako vyvážení. Podle části diskutujících však tato snaha nepůsobí důvěryhodně.
Jedna z komentujících spolku vytkla nedůvěryhodnost a motivaci spojenou podle ní spíše s marketingem než se skutečnou obranou principů: „Vaše výkřiky počínají a končí přísunem peněz, takže jste natolik nedůvěryhodní, že kdokoli vámi zmíněn je automaticky považován za politickou oběť své doby. Jste marní jak marketingově, tak lidsky,“ napsala.
„Proč s tím lezete až teď? Už dávno jste měli svolat demonstraci. Teď už Vám to nikdo neuvěří,“ pozastavovala se nad načasováním komentující.
Další diskutující se pustila nejen do Milionu chvilek, ale i do Deníku N, kterému vyčítají zaujatost a šíření spekulací: „Vždyť jste úplně mimo. Nechte pracovat orgány činné v trestním řízení a následně parlamentní vyšetřovací komisi. Vašim spekulacím žádný normální člověk nevěří, a už vůbec ne profláknutému Deníku N. Chápu, že mnoha lidem se odhalení nebude líbit,“ dodala uživatelka.
Jiný přispěvatel do diskuse reagoval velmi ostře a obvinil Milion chvilek z pokrytectví i ideologické zaujatosti. „Klasičtí podvodníci z milionu chvilek pro antidemokracii. Jejich neomarxističtí kolegové způsobí průser, neumí ho řešit, spíše zametají a jako vždy za to může Babiš, nebo Putin. Znám hodně dementů, ale vy jste unikátní dementi. A hlavně mafie,“ nebral si servítky.
Objevilo se i zpochybnění samotného zaměření kritiky na Pavla Blažka a poukazovalo se na širší politickou odpovědnost. „Dyť v tom jede půlka bývalé vlády a vy tu vytahujete Blažka,“ zaznělo v diskusi.
Podle některých názorů se spolek k tématu vrací jen proto, „aby se neřeklo, že jedou jen proti Babišovi“, a vysloužili si označení „megapokrytci“.
Mlčeli u Dozimetru, teď svolávají náměstí
Aktivity Milionu chvilek pro demokracii kritizoval před nedávnem i sociolog Petr Hampl, který reagoval na spor mezi prezidentem Pavlem a ministrem Macinkou a na následnou demonstraci tohoto spolku. Na otázku, co se podle něj z hlediska společenské dynamiky odehrávalo, odpověděl velmi ostře: „Narkomani dostali svou pravidelnou dávku, a šikovní aktivisté z Milionu chvilek dostali své peníze. Nezapomínejme, že pro ně je to práce jako každá jiná. Že člověk čeká na jakoukoliv záminku prodat svůj produkt, je normální. O nic jiného tam nešlo,“ uvedl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Podobně jako sociolog Petr Hampl se k roli ulice vyjádřila i advokátka a senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. V souvislosti s kauzou kolem SMS mezi ministrem Macinkou a prezidentem zmínila také demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, které podle ní nezapadají do obrazu spontánní občanské reakce.
Naznačila, že mobilizace ulice byla součástí širšího scénáře a politického tlaku, přičemž Milion chvilek podle ní sehrál v tomto procesu viditelnou roli.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) připomněl, že spolek Milion chvilek v minulosti masově protestoval proti Andreji Babišovi i Miloši Zemanovi, ale podle něj byl u kauz Fialovy vlády – například bitcoinů nebo Dozimetru – mnohem méně aktivní. „Před čtyřmi lety Milion chvilek protestoval proti Miloši Zemanovi, který nechtěl jmenovat ministra. Teď stejná iniciativa protestuje ve prospěch prezidenta, který nechce někoho jmenovat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
„Nenaplňovali roli občanské společnosti, která kontroluje držení moci. Teď se vrátila vláda Andreje Babiše a zase svolávají demonstrace na základě SMSky Petra Macinky Petru Kolářovi,“ řekl kriticky na adresu Milionu chvilek.
Když se protestovalo proti Fialovi, demonstrace dostávaly nálepky dezolátů nebo proruských sil. Když se protestuje proti Babišově vládě, je to podle Nachera naopak „hlas ulice, který je potřeba poslouchat“. Hovořil proto o „neuvěřitelných otočkách“ a selektivním hodnocení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.