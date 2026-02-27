Jeden útok každých 18 minut. Šťastný: Okamuru nevydám

Ministr pro sport Boris Šťastný se na síti X vyjádřil k plánovanému hlasování o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání a své stanovisko opřel o aktuální bezpečnostní situaci v Německu.
„Až budeme příští týden vydávat Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, vzpomeňte si, prosím, všichni na tento článek. Není to věc, na kterou Tomio Okamura na plakátu upozorňoval a za co má být zcela nesmyslně souzen? Proto nebudu hlasovat pro jeho vydání,“ uvedl Šťastný.
Konkrétně reagoval na článek Novinek.cz, podle něhož bylo v Německu v roce 2024 zaznamenáno 29 014 útoků nožem, tedy v průměru jeden každých 18 minut.
Statistiky zároveň ukazují meziroční nárůst závažných násilných činů a upozorňují, že útoky se stále častěji odehrávají na veřejných místech. Právě tuto palčivou bezpečnostní situaci v Německu Šťastný zmiňuje jako kontext, na který podle něj Okamura svými plakáty upozorňoval.
Až budeme příští týden vydávat @tomio_cz k trestnímu stíhání, vzpomeňte si, prosím, všichni na tento článek. Není to věc, na kterou Tomio Okamura na plakátu upozorňoval a za co má být zcela nesmyslně souzen? Proto nebudu hlasovat pro jeho vydání. https://t.co/Kc9d2daT74— Boris Šťastný (@borisstastny) February 27, 2026
Žádost o vydání Okamury souvisí s jeho loňskou billboardovou kampaní. Policie má za to, že některé plakáty – mimo jiné vizuál s mužem tmavé pleti držícím nůž a sloganem o „chirurzích z dovozu“ v souvislosti s migrační politikou EU – mohly naplnit skutkovou podstatu podněcování k nenávisti vůči skupině osob.
Okamura obvinění odmítá a tvrdí, že plakáty měly upozorňovat na bezpečnostní rizika spojená s nelegální migrací.
O vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání bude Poslanecká sněmovna jednat na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března. Mandátový a imunitní výbor přitom před plénem doporučil Okamuru nevydat. Stanovisko výboru však není pro Sněmovnu závazné a konečné rozhodnutí padne až při hlasování všech poslanců.
