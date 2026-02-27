Jeden útok každých 18 minut. Šťastný: Okamuru nevydám

27.02.2026 21:45 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) spojuje žádost o vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání s aktuální bezpečnostní situací v Německu. Upozorňuje, že Okamurovy plakáty měly poukazovat právě na rostoucí počet útoků nožem a problémy spojené s migrací, které dnes řeší západní Evropa.

Jeden útok každých 18 minut. Šťastný: Okamuru nevydám
Foto: Hans Štembera
Popisek: Boris Šťastný

Ministr pro sport Boris Šťastný se na síti X vyjádřil k plánovanému hlasování o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání a své stanovisko opřel o aktuální bezpečnostní situaci v Německu.

„Až budeme příští týden vydávat Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, vzpomeňte si, prosím, všichni na tento článek. Není to věc, na kterou Tomio Okamura na plakátu upozorňoval a za co má být zcela nesmyslně souzen? Proto nebudu hlasovat pro jeho vydání,“ uvedl Šťastný.

Konkrétně reagoval na článek Novinek.cz, podle něhož bylo v Německu v roce 2024 zaznamenáno 29 014 útoků nožem, tedy v průměru jeden každých 18 minut.

Statistiky zároveň ukazují meziroční nárůst závažných násilných činů a upozorňují, že útoky se stále častěji odehrávají na veřejných místech. Právě tuto palčivou bezpečnostní situaci v Německu Šťastný zmiňuje jako kontext, na který podle něj Okamura svými plakáty upozorňoval.

 

 

Žádost o vydání Okamury souvisí s jeho loňskou billboardovou kampaní. Policie má za to, že některé plakáty – mimo jiné vizuál s mužem tmavé pleti držícím nůž a sloganem o „chirurzích z dovozu“ v souvislosti s migrační politikou EU – mohly naplnit skutkovou podstatu podněcování k nenávisti vůči skupině osob.

Okamura obvinění odmítá a tvrdí, že plakáty měly upozorňovat na bezpečnostní rizika spojená s nelegální migrací.

O vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání bude Poslanecká sněmovna jednat na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března. Mandátový a imunitní výbor přitom před plénem doporučil Okamuru nevydat. Stanovisko výboru však není pro Sněmovnu závazné a konečné rozhodnutí padne až při hlasování všech poslanců.

Psali jsme:

„Já dobře vím, jaká je ta nezávislost.“ Čunek zasáhl do Čapího hnízda
„Podívej se na zprávy.“ Pehe chtěl tepat Okamuru, sám si naběhl
Okamura vytáhl další obrázek s migrantem. Ale trochu jiný
Okamura po návrhu na obžalobu sebe i SPD zasáhl Fialu

 

Zdroje:

https://t.co/Kc9d2daT74

https://twitter.com/borisstastny/status/2027281013932695898?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tomio_cz?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

krimi , migrace , Německo , Okamura , Šťastný , x

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má být politik trestně stíhán za to, že na podobné jevy upozorňuje?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Reklama

Jak si můžete dovolit za naše peníze zneužít pro svůj prospěch? Uvědomujete si, že jste byla zvolena proto, abyste dělala něco pro lidi a ne si točila ve sněmovně videa a dělala si osobní reklamu? Co jste pro nás udělala? A vzhledem k tomu, jaký máte plat, máte vůbec zapotřebí taková videa točit? Ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dárek pro Putina. Spolku chodí miliony, ale nikdo neví kam

13:39 Dárek pro Putina. Spolku chodí miliony, ale nikdo neví kam

Za čtyři roky vybral „Dárek pro Putina“ téměř 1,5 miliardy korun. Bez transparentního účtu, s utajen…