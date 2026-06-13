DPP loni přepravil téměř miliardu lidí, vydělal 686 milionů

Účetní závěrku a výroční zprávu DPP schválila Rada hl. m. Prahy (DPP) v působnosti valné hromady. DPP loni utržil z prodejů jízdného v rámci systému PID 5,41 miliard korun, což je o téměř 177 milionů korun více než o rok dříve. V roce 2025 DPP odjezdil 186 miliónu přepočtených vozových kilometrů, tj. zhruba stejně jako v roce 2024 a přepravil více než 998 milionů cestujících, meziročně o 2,2 % více.
Výsledek hospodaření DPP před zdaněním skončil za rok 2025 ziskem ve výši 926,71 milionů korun. Po započtení odložené daně dosáhl DPP za rok 2025 zisk 686,129 milionů korun. Největší měrou, v celkovém součtu cca 400 milionů korun, se na hospodářském výsledku za rok 2025 podílely úspory díky příznivému vývoji cen nafty a elektřiny. Na výnosové stránce se do výsledku hospodaření za rok 2025 promítly meziročně vyšší výnosy z prodejů jízdného o téměř 177 milionů korun, ale také smluvní pokuty a úroky z prodlení za pozdní dodání vozidel či náhradních dílu nebo nedokončené odstranění hromadných vad. Stejně jako za rok 2024, ani za loňský rok nebyl dopravnímu podniku přiznán přiměřený zisk.
Nárůst prodeje zvýhodněných kuponů a jednotlivých jízdenek s platností 90 minut
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Tržby z prodejů občanských časových jízdních dokladů (kuponů) s plaností na území hl. m. Prahy se meziročně zvýšily v průměru o 3,3 %. Výraznější nárůst tržeb DPP zaznamenal u prodeje zvýhodněných kuponů. V případě 10měsíčního zvýhodněného kuponu pro vnější pásma PID se jednalo meziročně o téměř 38 %. Meziročně o 7 % se zvýšily tržby z prodejů 30denních zvýhodněných kuponů ve vnějších pásmech PID.
Obdobný meziroční nárůst tržeb o 6,7 %, resp. o 6,2 % DPP zaznamenal u 365denních seniorských kuponů a 365denních studentských kuponů. Výrazně vzrostly, meziročně o 11,5 %, prodeje jízdenek pro jednotlivou jízdu s platností 90 minut. O více než 16 % se meziročně zvýšily prodeje paušálního a kongresového jízdného, což dokazuje zvýšený zájem cestujících o Prahu.
Naopak meziroční pokles o 13,2 % DPP zaznamenal u prodejů dlouhodobých přenosných kuponů a o zhruba půl procenta také u jízdenek pro jednotlivou jízdu s platností 30 minut.
Investice do dopravní infrastruktury a nových vozidel 11,7 miliard korun
Do rekonstrukcí či výstavby nové dopravní infrastruktury a do modernizace vozového parku DPP v roce 2025 investoval celkem 11,682 miliard korun, o téměř 600 milionů více než o rok dříve. Mezi největší investiční akce roku 2025 patřily výstavba prvního úseku metra D Pankrác–Olbrachtova, rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác, rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc, dokončení výstavby nové vozovny Hloubětín, výstavba nových tramvajových tratí Václavské náměstí, Muzeum a Počernická nebo elektrifikace autobusových linek. Do modernizaci tramvají DPP loni investoval bezmála 330 milionů korun, do nákupu nových tramvají více než 1,7 miliardy korun.
Do obnovy vozového parku autobusů, tj. do nákupu nových naftových vozů, hybridních autobusů, elektrobusů a bateriových trolejbusů DPP loni investoval celkem 672 milionů korun. Z celkových investic roku 2025 činila běžná dotace rozpočtu hlavního města Prahy 4,43 miliardy korun, dotace z fondů Evropské unie se podílely 383,6 miliony korun, zbylé investice tvořily vlastní zdroje DPP.
Meziročně o 2,2 % více přepravených cestujících
V roce 2025 DPP přepravil celkem 998,144 milionů cestujících, tj. o 2,2 % více než v roce 2024. Metro loni využilo 370 milionů cestujících, o 2,5 % méně než roce 2024. Meziroční pokles je dán uzavřením stanic metra Českomoravská a Pankrác kvůli jejich kompletní modernizaci. Tramvajemi loni cestovalo více než 368 milionů zákazníků, téměř stejně jako v rekordním předcovidovém roce 2019. V meziročním srovnání došlo k navýšení počtu cestujících v tramvajích o téměř 7 %.
Městské autobusové linky DPP využilo 245 milionů cestujících a příměstské linky DPP 5 milionů zákazníků. V obou kategoriích se jedná o zhruba 3% meziroční nárůst. Trolejbusy loni přepravily více než 10 milionů cestujících, o pětinu (20,7 %) více než v roce 2024. I když v roce 2025 došlo již k významnějšímu přesunu výkonů z autobusového do trolejbusového provozu, což potvrzují i uvedené údaje, nedošlo k poklesu počtu přepravených cestujících v autobusech.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
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