Benešovy dekrety, soužití Slováků a Maďarů: Fico tuší zlé úmysly

15.06.2026 13:11 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Výměna v křesle premiéra v Budapešti může mít zásadní vliv na kvalitu a stabilitu slovensko-maďarských vztahů. Předseda slovenské vlády Robert Fico varuje před rizikem, že se soužití obou národů opět stane terčem utilitárních politických zájmů. Navzdory varovným signálům chce s Budapeští udržet dobré vztahy a chystá pro maďarského premiéra Pétera Magyara oficiální pozvání na Slovensko.

Benešovy dekrety, soužití Slováků a Maďarů: Fico tuší zlé úmysly
Foto: SMER, YT
Popisek: Robert Fico

Slovenský premiér Robert Fico se ve svém nejnovějším vyjádření ostře opřel do politických změn v sousedním Maďarsku a varoval před možným narušením bilaterálních vztahů. Připomněl, že již před tamními parlamentními volbami naznačoval, že střídání stráží v Budapešti může mít negativní vliv na dosavadní stabilitu.

„Objevily se vzkazy pro nás Slováky velmi citlivé, týkající se Benešových dekretů, nebo politické prohlášení, že Maďarsko sousedí samo se sebou. Bylo správné, že jsme se jako suverénní země okamžitě ozvali a ohradili,“ komentoval uplynulé události šéf slovenské vlády. Zároveň však vyzval k obezřetnosti a dodal: „I tak bych každému na Slovensku doporučil nemít krátkou zápalnou šňůru.“

Protivládní média na Slovensku začnou přitápět pod kotlem

Vztahy mezi Slováky a Maďary označil předseda slovenské vlády za příliš vážnou věc na to, aby se staly předmětem politických her. „Za poslední roky jsem do nich spolu s bývalým maďarským premiérem Viktorem Orbánem investoval obrovské úsilí, což přineslo do těchto vztahů vysokou kvalitu a stabilitu,“ zdůraznil Fico.

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Nyní se však obává, že situaci začnou zneužívat domácí kritici vlády a Ficovi političtí oponenti. „Je třeba očekávat, že protivládní média na Slovensku budou přitápět pod kotlem a povzbuzovat politické síly reprezentující slovenské Maďary k všelijakým dobrodružstvím. Už je totiž vidí v nové vládní koalici v čele s Progresivním Slovenskem,“ varoval premiér.

V této souvislosti nešetřil kritikou ani na adresu domácí politické strany Maďarské aliance. „A když se dívám, jak se Maďarská aliance na Slovensku rychle zorientovala po prohře Viktora Orbána a jde podle slovenského přísloví ‚kam vítr, tam plášť‘, nebude toho potřeba příliš mnoho, aby se slovensko-maďarské soužití na Slovensku opět stalo tématem parlamentních voleb, což by byla obrovská škoda a což by současně bylo mimořádně nebezpečné,“ prohlásil Fico s tím, že práva příslušníků národnostních menšin na Slovensku mají světový standard, a proto otevírání tohoto tématu bude sledovat čistě utilitární politické cíle.

Bratislava chystá oficiální pozvání pro Magyara

Pokud jde o nového maďarského premiéra Pétera Magyara, ten zatím Slovensko osobně nenavštívil, přestože je běžnou tradicí, že nový premiér vždy přijede do sousední země. K prvnímu osobnímu setkání obou lídrů by mělo dojít koncem týdne v Bruselu na okraji evropského summitu.

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„Budu rád, když se osobně poznáme a poprvé si podáme ruce. Nemyslím si však, že nějaké krátké, nepřipravené bruselské setkání by mělo být vhodné pro řešení bilaterální slovensko-maďarské agendy,“ vysvětlil slovenský premiér.

Bratislava proto plánuje maďarského premiéra oficiálně pozvat na státní návštěvu Slovenska. „Budu trpělivě čekat. Uvidíme se také 23. června v Budapešti na setkání zemí V4, protože Maďarsko je předsedající zemí tohoto úmyslně utlumeného, významného regionálního sdružení,“ uvedl Fico.

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Bratislava , EU , Fico , Maďarsko , Slovensko , V4 , Budapešť , pozvání , Magyar , Maďarská aliance , evropský summit

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