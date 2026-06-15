Kučerová (Zelení): Návrh zpochybňující identitu trans lidí je nepřijatelný

Místo jednoduchého a předvídatelného procesu zavádí soudní rozhodování, povinné dlouhé „testování“, další byrokracii a dokonce umožňuje, aby v některých situacích nebylo respektováno ani úředně uznané pohlaví. Trans lidem patří důstojnost, právní jistota a respekt.
Proto tento návrh odmítáme. Česká republika by měla po rozhodnutí Ústavního soudu směřovat k většímu respektu k lidským právům, ne k vytváření nových bariér a stigmatizaci trans lidí.
Proto zveřejňujeme dopis pražské zastupitelky Adély Kučerové adresovaný senátorkám a senátorům.
Jmenuji se Adéla Kučerová, jsem trans žena, matka, datová analytička a členka zastupitelstva MČ Praha 1. Píšu Vám, protože senátní tisk č. 248 by se dotkl života lidí, jako jsem já.
Před časem jsem prošla úřední změnou pohlaví. Možná to zní jako administrativní detail, ale pro mě to znamenalo, že se mé doklady konečně shodují s tím, jak žiju, a že běžné situace přestaly být zdrojem stresu a vysvětlování. Pronájem bytu, cestování přes hranice, doprovod dětí k lékaři: všude tam, kde člověk ukazuje občanku, je rozdíl mezi doklady, které sedí, a doklady, které nesedí, obrovský.
Návrh tisku č. 248 by tuto cestu výrazně zkomplikoval a prodloužil. Bez ohledu na záměr předkladatelů by v praxi znamenal několik let, kdy by člověk žil v jedné roli, ale měl doklady znějící na druhou, tedy přesně to období nejistoty, které dnešní úprava zkracuje. Návrh zavádí dvouletý test předcházející uznání, povinné posudky a roční poradenství a přenáší celé rozhodování na soudy. Sexuologická společnost ČLS JEP se k návrhu postavila odmítavě.
Uvědomuji si, že jde o citlivé téma a že na něj existují různé názory. Neprosím Vás, abyste přijal/a ten můj. Prosím jen, aby návrh prošel věcným posouzením ve výborech, s odborníky a se zapojením lidí, kterých se přímo týká, a aby se hlasovalo až o úpravě, která je proporcionální a podložená.
Senátorkám a senátorům může napsat každý. Právě osobní příběhy, zkušenosti a věcně formulované připomínky mohou v legislativní debatě sehrát důležitou roli. Ozvěte se svým zástupcům a zástupkyním v Senátu a dejte jim vědět, že důstojnost, právní jistota a respekt k trans lidem jsou hodnoty, na kterých záleží.
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