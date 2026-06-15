Fiala (ODS): Trumpova zahraniční politika má často nebezpečné důsledky

15.06.2026 15:13 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uvolnění Hormuzského průlivu.

Fiala (ODS): Trumpova zahraniční politika má často nebezpečné důsledky
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Dohoda mezi USA a Íránem je dobrá zpráva. Uvolnění Hormuzského průlivu, a tedy i obchodu, a zmírnění napětí na Blízkém východě jsou pro Evropu důležité. Bohužel si ale musíme přiznat, že cíle akce naplněny nebyly (vnější i vnitřní nebezpečí íránského režimu trvá) a cena za to, čeho se (ne)dosáhlo, je vysoká.

Kdo nechce vidět, že Trumpova zahraniční politika má často nebezpečné důsledky a je úspěšná jen někdy a víceméně náhodně, zavírá oči před realitou. Nevím, co přinesou další dny, ale určitě to není vítězství USA. I když bych si moc přál opak.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě
Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne
„Tato vláda není tak idi*tská.“ Ševčík odpověděl mladému lidovci
Trump vybuchl při rozhovoru a odešel: Křivá média. Mám toho dost

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Fiala , Írán , ODS , USA , Trump , Hormuzský průliv

Dr. Ing. Milan Urban byl položen dotaz

Alternativa

Pane Urbane, já s vámi souhlasím, že říct vlastní názor na něco, se nám nelíbí, chce dnes kolikrát hodně odvahy. Bohužel. Taky souhlasím, že se v EU řeší převážně nesmysly. Ale na co se chci zeptat, co myslíte tou alternativou – vlastní cestou pro střední Evropu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kučerová (Zelení): Návrh zpochybňující identitu trans lidí je nepřijatelný

16:20 Kučerová (Zelení): Návrh zpochybňující identitu trans lidí je nepřijatelný

Senátorský návrh na změnu pravidel úřední tranzice staví před trans lidi nové překážky.