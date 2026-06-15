Fiala (ODS): Trumpova zahraniční politika má často nebezpečné důsledky

Dohoda mezi USA a Íránem je dobrá zpráva. Uvolnění Hormuzského průlivu, a tedy i obchodu, a zmírnění napětí na Blízkém východě jsou pro Evropu důležité. Bohužel si ale musíme přiznat, že cíle akce naplněny nebyly (vnější i vnitřní nebezpečí íránského režimu trvá) a cena za to, čeho se (ne)dosáhlo, je vysoká.
Kdo nechce vidět, že Trumpova zahraniční politika má často nebezpečné důsledky a je úspěšná jen někdy a víceméně náhodně, zavírá oči před realitou. Nevím, co přinesou další dny, ale určitě to není vítězství USA. I když bych si moc přál opak.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku