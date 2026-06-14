Proč není zlatý poklad v Česku?

15.06.2026 14:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Český zlatý poklad je pod zámkem v Británii a lidem se to nelíbí. Guvernér ČNB Aleš Michl se pochlubil, že byl české zlato v londýnských trezorech osobně zkontrolovat, pod jeho příspěvkem se ale okamžitě objevily otázky: Proč není zlato doma? A je správné, aby strategické rezervy státu ležely v zahraničí?

Proč není zlatý poklad v Česku?
Foto: shutterstock.com
Popisek: Zlato - ilustrační foto

Jen málokdo si uvědomuje, že český zlatý poklad neleží celý v České republice. Převážná většina zlata České národní banky je uložena v Londýně v depozitu Bank of England, zatímco v Praze jsou hlavně cihly určené pro ražbu pamětních zlatých mincí.

Centrální banka to vysvětluje prakticky. Londýn patří mezi hlavní světová centra obchodu se zlatem a uložení části rezerv v zahraničí má podle ČNB umožňovat snadnější obchodování i správu rezerv.

Právě na zlato uložené v Londýně nyní upozornil i guvernér České národní banky Aleš Michl. Na síti X uvedl, že český zlatý poklad v Bank of England osobně zkontroloval. „Český zlatý poklad zkontrolován: OK…“ napsal Michl.

 

Jenže právě tato informace u části veřejnosti vyvolává otázku, proč strategická rezerva státu neleží doma a zda by v době krizí neměla být fyzicky dostupná přímo na českém území.

Objevila se i pochybnost, jak si může být guvernér jistý, že zlato, které viděl, nebylo „prodáno několika kupujícím“.

Česká národní banka má v Praze pouze několik tun zlata, zatímco naprostá většina českého zlatého pokladu. Začátkem roku bylo podle informací v trezorech Bank of England uloženo zhruba přes 64 tun.

Člen bankovní rady Jan Kubíček vysvětlil, že důvody jsou praktické: právě Londýn patří spolu s New Yorkem a Šanghají mezi hlavní světová centra obchodu se zlatem. Tam ČNB slitky nakupuje a tam by s nimi v případě potřeby mohla také obchodovat.

ČNB přitom v posledních letech své zlaté rezervy výrazně navyšuje. Ve svých devizových rezervách aktuálně drží 80,8 tuny zlata. Cílem je do roku 2028 zvýšit zásoby zlata na 100 tun, nejvíce v historii centrální banky.

Guvernér Aleš Michl v této souvislosti vysvětlil, proč centrální banka na zlato sází. „Zlato je dobré k diverzifikaci majetku. Akcie a zlato v rezervách, ve velkém portfoliu, mají být. Promícháním s dluhopisy je pak rizikovost celého portfolia nižší než rizikovost jednotlivého aktiva,“ uvedl Michl ve svém úvodním slovu k výroční zprávě ČNB za rok 2025.

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ČNB , Michl , zlato

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Zlatý poklad, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJirka Nový , 15.06.2026 14:54:15
Po zkušenostech s očkovacími látkami proti kovidu, kdy si je státy navzájem kradly, jsem si jist, že by nám v případě krize zlato ukradli také.

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