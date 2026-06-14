Proč není zlatý poklad v Česku?

Jen málokdo si uvědomuje, že český zlatý poklad neleží celý v České republice. Převážná většina zlata České národní banky je uložena v Londýně v depozitu Bank of England, zatímco v Praze jsou hlavně cihly určené pro ražbu pamětních zlatých mincí.
Centrální banka to vysvětluje prakticky. Londýn patří mezi hlavní světová centra obchodu se zlatem a uložení části rezerv v zahraničí má podle ČNB umožňovat snadnější obchodování i správu rezerv.
Právě na zlato uložené v Londýně nyní upozornil i guvernér České národní banky Aleš Michl. Na síti X uvedl, že český zlatý poklad v Bank of England osobně zkontroloval. „Český zlatý poklad zkontrolován: OK…“ napsal Michl.
Threadneedle Street. Bank of England.— Aleš Michl (@MICHLiq_) June 13, 2026
Český zlatý poklad zkontrolován: OK.
V trezoru zákaz focení, proto oficiální foto BoE.
Hned vedle ale jiný “underground”…@CNB_cz pic.twitter.com/kOfMBCuKIK
Jenže právě tato informace u části veřejnosti vyvolává otázku, proč strategická rezerva státu neleží doma a zda by v době krizí neměla být fyzicky dostupná přímo na českém území.
Objevila se i pochybnost, jak si může být guvernér jistý, že zlato, které viděl, nebylo „prodáno několika kupujícím“.
Česká národní banka má v Praze pouze několik tun zlata, zatímco naprostá většina českého zlatého pokladu. Začátkem roku bylo podle informací v trezorech Bank of England uloženo zhruba přes 64 tun.
Člen bankovní rady Jan Kubíček vysvětlil, že důvody jsou praktické: právě Londýn patří spolu s New Yorkem a Šanghají mezi hlavní světová centra obchodu se zlatem. Tam ČNB slitky nakupuje a tam by s nimi v případě potřeby mohla také obchodovat.
ČNB přitom v posledních letech své zlaté rezervy výrazně navyšuje. Ve svých devizových rezervách aktuálně drží 80,8 tuny zlata. Cílem je do roku 2028 zvýšit zásoby zlata na 100 tun, nejvíce v historii centrální banky.
Guvernér Aleš Michl v této souvislosti vysvětlil, proč centrální banka na zlato sází. „Zlato je dobré k diverzifikaci majetku. Akcie a zlato v rezervách, ve velkém portfoliu, mají být. Promícháním s dluhopisy je pak rizikovost celého portfolia nižší než rizikovost jednotlivého aktiva,“ uvedl Michl ve svém úvodním slovu k výroční zprávě ČNB za rok 2025.
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