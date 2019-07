NP Podyjí: Botanikům se po 140 letech podařilo v Podyjí potvrdit vzácný lomikámen

06.07.2019 22:00

Trvalo to téměř na den přesně 140 let. Botanikům se podařilo v květnu v Podyjí nalézt drobný a velice vzácný lomikámen trsnatý. Silně ohroženou rostlinu, která roste ve skalách, a odborníci ji hledali s pomocí horolezeckého vybavení, zde naposledy prokazatelně viděl a do herbáře sebral botanik a kurátor muzea ve Znojmě Adolf Oborny v roce 1879.