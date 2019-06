NP Podyjí: Zpestřete si začátek prázdnin, rakouský Thayatal připravil Český týden

Rakouský Národní park Thayatal po roce opět připravil oblíbený program pro české návštěvníky. Těšit se mohou na exkurze tlumočené do češtiny i slevy na výklad při krmení koček divokých, výstavu či vstupné do zámku Ruegers a Hardegg. Český týden v návštěvnickém centru Thayatalu potrvá do neděle 7. července.

Exkurze:

Bat Night – Netopýří noc, 6. 7. 2019, 21.00 hod.

Sraz u mostu přes Dyji v Hardeggu , prosíme o rezervaci do 5. 7, do 15:00 h

Je jedno, jestli ve starých hradních zdech, v hustém lese, u domů a zahrad nebo u Dyje, malí poletující savci se v národním parku očividně cítí dobře. V Thayatalu je možno najít 20 z 26 druhů netopýrů prokázaných po celém Rakousku. Tyto druhy přitom mají různé nároky na životní prostor. Společnou však mají echolokaci jejich potravy a okolí. Tu je možné si poslechnout za pomoci takzvaných Bat-Corderů (ultrazvukových detektorů), pomocí nich je možné dobře rozlišit i jednotlivé druhy. Tajemství netopýrů odhalí společně odborníci Guido Reiter a Antonín Reiter.

Staré stezky a jejich historie, 7. 7. 2019, 8.00 hod.

Sraz v návštěvnickém centru Nationalparkhaus Hardegg, prosíme o rezervaci do 6. 7, do 15:00 h

Pěšky, jak je známo, člověk o krajině zjistí nejvíc. Tato dlouhá vycházka se vydává po stopách historie cest a stezek, po kterých dnes neznale kráčíme. Dříve tyto cesty sloužily jako cesty do školy, obchodní a pašerácké stezky, jako cesty pro farníky jdoucí do kostela, pro pohraničníky nebo jednoduše jako vycházkové cesty. Katharina Streichsbier a Kateřina Křivánková vypráví příběhy o pobožných, loupežnících, sněhových vichřicích a povodních, o sebevraždách a prvních polibcích, o vojácích a uprchlících, ... Po odchodu od budovy Nationalparkhausu přejdeme most přes Dyji v Hardeggu a půjdeme po cestách až na Vranov a zpátky na Felling, odkud opět společně pojedeme zpátky k Nationalparkhausu. Pevné boty a jistý krok jsou nutností!

SLEVY:

Krmení divokých koček Friedy & Carla

denně v 15.30 hod.

Navštivte naše dvě divoké kočky, Friedu & Carla, v jejich výběhu u Návštěvnického centra a uvidíte jejich sílu a šikovnost při šplhání a hledání kořisti při krmení (s promítáním filmu s českými titulky).

vstupné: dospělí € 2,- (místo € 3,-), děti 6 –14 let € 1,- (místo € 1,50)

Výstava Natur-Geschichten – příběhy přírody, s promítáním filmu

denně 9.00–18.00 hod. v návštěvnickém centru Nationalparkhaus

vstupné € 2,50 (místo € 4,50)

Další doprovodné akce v rámci českého týdne se konají na zámku Ruegers, na hradě Hardegg a v Zážitkovém sklepení v Retzu – Retzer Erlebniskeller.

Více informací přímo na stránkách Národního parku Thayatal (ZDE)

