NPÚ: Krátký film o tajemné podzemní chodbě v klášteře Plasy

Oddělení archeologie plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu realizuje v rámci své výzkumné činnosti v Plzeňském kraji projekt nazvaný Záhadné archeologické lokality. O svých objevech nyní zveřejnilo již třetí krátký film.
Oddělení archeologie plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu se dlouhodobě věnuje výzkumu archeologických lokalit v Plzeňském kraji, jejichž původ, funkce či datace nejsou dosud jednoznačně objasněny. Výsledky této badatelské činnosti jsou postupně představovány veřejnosti v rámci projektu Záhadné archeologické lokality, jehož cílem je přiblížit získané poznatky srozumitelnou a atraktivní formou.
Nejnovější díl projektu je věnován objevu středověké podzemní chodby v areálu kláštera Plasy. Impulzem k zahájení výzkumu se stala zmínka o „tajné chodbě“ dochovaná v rukopisu plaského řeholníka Benedikta Scheppla z roku 1744. Archeoložka ÚOP v Plzni Marcela Waldmannová se společně se speleology zaměřila na ověření této historické zprávy v terénu.
Výzkum trval pět let, probíhal za využití standardních archeologických postupů i dalších odborných metod a přinesl překvapivé poznatky o rozsahu, konstrukci a možném účelu chodby. Dokument sleduje jednotlivé fáze bádání a představuje dosavadní výsledky výzkumu v širším historickém kontextu. Je určen odborné i širší veřejnosti a nabízí jedinečný pohled do míst, která jsou běžně nepřístupná.
Podrobnější informace o plaské chodbě jsou dostupné v odborném článku (ZDE), v leporelu věnovanému plaskému podzemí (ZDE) a také prostřednictvím 3D vizualizace chodby (ZDE).
Všechny dokumenty z projektu Záhadné archeologické lokality jsou dostupné na YouTube kanálu NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni (ZDE).
Krátký filmový dokument vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (IP DKRVO), poskytované Ministerstvem kultury (výzkumná oblast Vědecké publikování a komunikace vědy - více ZDE).
