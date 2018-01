NPÚ: Lípa jako symbol republiky – pomozte je zmapovat u příležitosti sta let Československa

Lípa byla totiž často vysazována na počest vzniku Československé republiky, ale také samostatné České republiky. Projekt má za cíl jednak zmapovat tyto jubilejní stromy, které připomínají důležité momenty naší historie, jednak vysadit lípy nové, které by dále nesly poselství národní historie.

Od roku 1918 do současnosti byly vysazeny tisíce těchto pamětních stromů. Často však nejsou řádně označeny a jejich poselství tak zaniká. Organizátoři projektu Lípy republiky proto vybízí k pomoci při vytvoření databáze těchto živých svědků naší historie. Pokud znáte strom republiky ve vašem okolí či jste při svých toulkách nějaký objevili, můžete ho přidat do mapy na webových stránkách projektu nebo kontaktovat organizátory.

Řada obcí a měst rovněž plánuje v tomto roce vysadit nové jubilejní lípy republiky. Sázení stromů při význačných událostech má u nás dlouhou a silnou tradici. Projekt Lípy republiky se snaží do této tradice zapojit také různé spolky, instituce i širokou veřejnost. Lípu si může vysadit opravdu každý. Aby však tyto nové stromy mohly dlouho a důstojně nést své poselství, je třeba, aby byly vysazeny správně a na vhodné místo. Na stránkách projektu je proto doporučený návod jak postupovat. Podle přání organizátorů by se tyto nové lípy měly stát po další desítky a stovky let reprezentativní chloubou a ozdobou našich sídel připomínající vznik naší republiky.

autor: Tisková zpráva