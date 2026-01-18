Nadace ČEZ: Česká Čermná vysadila stromy a vytvořila zelenou bránu

Cílem projektu je zlepšit kvalitu životního prostředí, snížit prašnost a hlučnost z dopravy, ochránit okolní plochy před větrem a zároveň vytvořit esteticky příjemnou vstupní bránu do obce. Výsadba přispěje k zachování tradičního rázu krajiny a podpoře biologické rozmanitosti.
„V řešené lokalitě se dosud nenacházely žádné stromy. Díky této výsadbě nejen zkrášlíme prostor, ale také zlepšíme podmínky pro obyvatele i návštěvníky. Stromy budou chránit před prachem, hlukem a větrem, a zároveň vytvoří přírodní vstupní bránu do obce,“ uvedl Tomáš Kulhánek, starosta obce Česká Čermná.
Realizaci zajistila odborná firma s ohledem na specifika výsadby vzrostlých stromů. Následnou péči – zavlažování, kontrolu zdravotního stavu a ochranu proti škůdcům – zajistí obec. Projekt byl podpořen
Nadací ČEZ částkou 116 960 Kč.
Grant Stromy
V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V letošním roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.
V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V letošním roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.
V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.
Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.
