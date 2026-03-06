Ministr Macinka: Paní jsme nejspíš přesunem domů z válečně oblasti „ublížili“

06.03.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stížnostem jedné paní, která nebyla po doletu repatriačním letem spokojena.

Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Macinka

Tuhle paní jsem potkal včera na ruzyňském letišti poté, co vystoupila ze speciálního vládního letadla, které ji společně s desítkami dalších českých občanů dopravilo domů z Jordánska, kam je česká ambasáda komplikovaně evakuovala stovky kilometrů z Izraele.

Byla velmi nespokojená. Asi špatný servis. Nevím, možná jí dáme slevu (z ceny nula)… Ostatní cestující byli moc rádi, že jsou doma, a děkovali.

Proč mě vůbec nepřekvapuje, že samozřejmě naprostou náhodou soudruzi ze Seznam Zpráv udělali rozhovor pouze s touto jednou paní, které jsme nejspíš přesunem domů z válečně oblasti “ublížili”?

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
