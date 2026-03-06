Zálom (Svobodní): Jediným řešením by byla privatizace ČT

Předseda Svobodných Libor Vondráček oznámil na tiskovce, že poplatky pro ČT skončí do konce tohoto roku. Konečným řešením, tím jediným skutečně správným, by ovšem mělo být nikoliv formální zestátnění, nýbrž privatizace. Aby ČT prostě začala fungovat za své peníze a za peníze svých investorů a nikoliv za peníze z daní nebo pseudodaní. Pokud někdo chce dobrovolně platit například za každonedělní festival samolibosti Václava Moravce, budiž mu to přáno. Ale ne za cizí peníze.
