Pohrůžka Orbánovi od Zelenského. Mluví se o gangsterských praktikách

Orbán prohlásil, že dokud do Maďarska přes Ukrajinu opět nepoteče ruská ropa, bude blokovat půjčku, na které se shodla EU. Půjčku ve výši 90 miliard eur. Orbán zdůraznil, že dokud Ukrajina znovu nepustí ropovod Družba, přes který proudila ropa i na Slovensko a v minulosti i do Česka, bude peníze pro Ukrajinu blokovat.
Volodymyr Zelenskyj Orbánovi odpověděl. I když na videu, které koluje po sociálních sítích, ho přímo nezmínil.
„Doufejme, že jeden člověk v Evropské unii nezablokuje 90 miliard nebo první tranši 90 miliard a že ukrajinští vojáci budou mít zbraně. Jinak dáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, našim lidem, ať si ho najdou,“ poznamenal na videu ukrajinský prezident.
Orbán k tomu poznamenal, že tady nejde o něj, ale o Maďarsko.
„Panuje skutečně kritická situace. Ukrajinci uvalili na Maďarsko ropnou blokádu. Zatímco my pracujeme na jeho ochraně, a musíme tuto ropnou blokádu prolomit všemi prostředky,“ zdůraznil Orbán. „S Ukrajinci se na tom nemůžeme shodnout, protože nás vydírají,“ pokračoval.
Zdůraznil, že Maďarsko se nenechá k ničemu dotlačit, ani vydírat. „Ropa, která má proudit přes Ukrajinu, je naše a Ukrajinci nám ji musejí dát. … Nemohou o tom smlouvat, je to jejich povinnost podle smlouvy s Evropskou unií,“ pravil Orbán.
Vydal také povel k tomu, aby byly chráněny energeticky významné objekty.
President @ZelenskyyUa's threats are not about me. He is threatening Hungary.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026
Unfortunately for him, he cannot stop me from protecting Hungarian families. ???????????? pic.twitter.com/7bPSeBjexn
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Server Kyiv Independent napsal, že Maďaři zadrželi ukrajinské zaměstnance ukrajinské banky Oščadbank. Ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil Budapešť, že si vzala sedm zaměstnanců banky jako „rukojmí“ poté, co byli 5. března zadrženi v Maďarsku, přes které cestovali.
Maďarský premiér Viktor Orbán 5. března prohlásil, že použije „politické a finanční nástroje“ k „vynucení“ znovuotevření ropovodu Družba.
Sybiha na sociální síti X upozornil, že takto se chovají gangsteři.
„Maďarské úřady dnes v Budapešti zajaly sedm ukrajinských občanů jako rukojmí. Důvody zatím nejsou známy, stejně jako jejich současný stav. Ani se s nimi nelze spojit,“ upozornil ministr na sociální síti X s tím, že zadržení Ukrajinci řídili dva bankovní vozy přepravující hotovost mezi Rakouskem a Ukrajinou.
„Ve skutečnosti mluvíme o tom, že Maďarsko bere rukojmí a krade peníze. Pokud je to ta ‚síla‘, kterou ohlásil pan Orbán, pak se jedná o sílu zločineckého gangu. Jde o státní terorismus a vydírání. Již jsme zaslali oficiální nótu požadující okamžité propuštění našich občanů. Také se obrátíme na Evropskou unii s žádostí o jasnou kvalifikaci maďarských protiprávních činů, braní rukojmích a páchání loupeží,“ napsal Sybiha.
Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) March 5, 2026
These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.