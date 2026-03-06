Zajíčková (ODS): Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován

Andrej Babiš se plete: Kratom už reguluje náš zákon o psychomodulačních látkách a dětem do 18 let je přísně zakázán!
Andrej Babiš se ve Sněmovně obsáhle věnoval tématu prodeje kratomu dětem. Je v pořádku, že toto téma otevírá, ale je třeba dodat důležitá fakta, která v jeho projevu chyběla. Problémem totiž není nedostatek zákonů, ale jejich neznalost.
Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován. Prodej osobám mladším 18 let je nelegální, a to jak v kamenných prodejnách a e-shopech, tak v automatech. To, co pan premiér vidí v obchodech v centru Prahy, nejsou produkty s kratomem, ale nové, dosud neregulované syntetické látky.
Právě proto jsme připravili a prosadili funkční zákon o psychomodulačních látkách. Je to náš nástroj, který trh kultivuje a skutečně chrání děti. Na současné vládě teď leží jediný úkol: přestat s populistickými výkřiky o plošných zákazech a začít tento zákon aktivně používat – tedy urychleně zařadit nové nebezpečné látky na seznam těch regulovaných.
Plošné zákazy a prohibice historicky nikdy nefungovaly, jen naháněly mladé lidi do náruče dealerů na černém trhu. V ODS - Občanská demokratická strana prosazujeme spolerčně s odborníky cestu racionální kontroly a prevence. To je politika zdravého rozumu, která děti skutečně ochrání.
