Zajíčková (ODS): Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován

06.03.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kratomu.

Zajíčková (ODS): Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován
Foto: ods.cz
Popisek: Renáta Zajíčková

Andrej Babiš se plete: Kratom už reguluje náš zákon o psychomodulačních látkách a dětem do 18 let je přísně zakázán!

Andrej Babiš se ve Sněmovně obsáhle věnoval tématu prodeje kratomu dětem. Je v pořádku, že toto téma otevírá, ale je třeba dodat důležitá fakta, která v jeho projevu chyběla. Problémem totiž není nedostatek zákonů, ale jejich neznalost.

Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován. Prodej osobám mladším 18 let je nelegální, a to jak v kamenných prodejnách a e-shopech, tak v automatech. To, co pan premiér vidí v obchodech v centru Prahy, nejsou produkty s kratomem, ale nové, dosud neregulované syntetické látky.

Právě proto jsme připravili a prosadili funkční zákon o psychomodulačních látkách. Je to náš nástroj, který trh kultivuje a skutečně chrání děti. Na současné vládě teď leží jediný úkol: přestat s populistickými výkřiky o plošných zákazech a začít tento zákon aktivně používat – tedy urychleně zařadit nové nebezpečné látky na seznam těch regulovaných.

Plošné zákazy a prohibice historicky nikdy nefungovaly, jen naháněly mladé lidi do náruče dealerů na černém trhu. V ODS - Občanská demokratická strana prosazujeme spolerčně s odborníky cestu racionální kontroly a prevence. To je politika zdravého rozumu, která děti skutečně ochrání. 

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zajíčková (ODS): Výsledky žáků stagnují nebo se zhoršují
Zajíčková (ODS): Nový předseda ODS označil školství za prioritu
Zajíčková (ODS): Řízli jsme do živého, protože změny byly nutné
Zajíčková (ODS): Koktejl populistických finančních slibů a nebezpečné rétoriky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Zajíčková

Myslíte, že občané Íránu teď získají svobodu?

Jaký útok, převrat, vojenská akce nebo jak to kdo nazve přineslo na Blízkém východě lepší podmínky pro občany a svobodu? Bohužel podle mě jeden vůdce padne a přijde někdo ještě horší. A myslíte, že USA jde skutečně o to, těm lidem pomoci? Podle mě vždy sleduje jen vlastní zájmy, bohužel. Ještě jeden...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zajíčková (ODS): Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován

10:04 Zajíčková (ODS): Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kratomu.