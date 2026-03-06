„Když jdete do války, někteří lidé zemřou,“ vzkazuje Trump. A USA v Íránu prý teprve začínají

„Nemám z toho žádné obavy,“ řekl na otázku ohledně vyšších cen na čerpacích stanicích. „Až tohle skončí, velmi rychle klesnou, a pokud porostou, tak holt porostou. Tohle je mnohem důležitější než to, zda ceny benzínu trochu poskočily.“
V domácí politice by však růst cen mohl Trumpa poškodit. Na podzim proběhnou volby do Kongresu a prezident Trump může přijít o republikánskou většinu, kterou má v obou komorách Kongresu.
Trump nastínil čtyř- až pětitýdenní harmonogram vojenské kampaně proti Íránu, ale političtí a vojenští experti jej zpochybnili a poznamenali, že americká vláda dosud nestanovila svůj konečný cíl, zatímco se konflikt dále šíří do regionu i mimo něj.
Trump prohlásil, že nemá „žádný časový horizont“, jak dlouho může válka trvat. „Na nic nemám žádná časová omezení,“ řekl prezident časopisu Time. Nastínil 4 základní cíle.
„Nesmí mít jaderné zbraně. To je číslo jedna, dva a tři. Číslo čtyři, žádné balistické rakety.“ Dalším cílem je podle Trumpa dosadit do čela Íránu „někoho racionálního a příčetného“.
Ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že „válka teprve začala“.
Trump uvedl, že se nechystá využít strategické ropné rezervy, největší nouzové zásoby ropy na světě, a že je přesvědčen, že Hormuzský průliv, úzké hrdlo pro přepravu ropy z Blízkého východu, zůstane otevřený. Přes průliv proudí asi pětina světové produkce ropy. Trump věří, že zůstane otevřený, protože íránské námořnictvo leží „na dně moře“. Jenže globální ceny ropy od začátku války v sobotu vzrostly o 16 %.
Saúdská Arábie zachytila tři balistické rakety mířící na americkou vojenskou leteckou základnu. Není známo, zda na základnu mířily i další rakety a drony.
Trump v rozhovoru pro časopis Time naznačil, že čeká další mrtvé i na americké straně. „Když jdete do války, někteří lidé zemřou,“ řekl Trump.
