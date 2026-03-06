„Když jdete do války, někteří lidé zemřou,“ vzkazuje Trump. A USA v Íránu prý teprve začínají

06.03.2026 8:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezident USA Donald Trump se opět vyjádřil k válce v Íránu. Nastínil čtyři základní cíle. Konstatoval, že íránské námořnictvo leží na dně moře. Pár slov adresoval i lidem, kteří mají obavy z růstu cen benzínu u čerpacích stanic. Globální ceny ropy od začátku války v sobotu vzrostly o 16 %. A Íránci nesedí s rukama v klíně.

„Když jdete do války, někteří lidé zemřou,“ vzkazuje Trump. A USA v Íránu prý teprve začínají
Foto: Repro YouTube
Popisek: Donald Trump

Prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že se neobává rostoucích cen benzínu v USA v důsledku rozšiřujícího se konfliktu s Íránem. V exkluzivním rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že jeho prioritou je americká vojenská operace.

„Nemám z toho žádné obavy,“ řekl na otázku ohledně vyšších cen na čerpacích stanicích. „Až tohle skončí, velmi rychle klesnou, a pokud porostou, tak holt porostou. Tohle je mnohem důležitější než to, zda ceny benzínu trochu poskočily.“

V domácí politice by však růst cen mohl Trumpa poškodit. Na podzim proběhnou volby do Kongresu a prezident Trump může přijít o republikánskou většinu, kterou má v obou komorách Kongresu.

Trump nastínil čtyř- až pětitýdenní harmonogram vojenské kampaně proti Íránu, ale političtí a vojenští experti jej zpochybnili a poznamenali, že americká vláda dosud nestanovila svůj konečný cíl, zatímco se konflikt dále šíří do regionu i mimo něj.

Trump prohlásil, že nemá „žádný časový horizont“, jak dlouho může válka trvat. „Na nic nemám žádná časová omezení,“ řekl prezident časopisu Time. Nastínil 4 základní cíle.

„Nesmí mít jaderné zbraně. To je číslo jedna, dva a tři. Číslo čtyři, žádné balistické rakety.“ Dalším cílem je podle Trumpa dosadit do čela Íránu „někoho racionálního a příčetného“.

Ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že „válka teprve začala“.

Trump uvedl, že se nechystá využít strategické ropné rezervy, největší nouzové zásoby ropy na světě, a že je přesvědčen, že Hormuzský průliv, úzké hrdlo pro přepravu ropy z Blízkého východu, zůstane otevřený. Přes průliv proudí asi pětina světové produkce ropy. Trump věří, že zůstane otevřený, protože íránské námořnictvo leží „na dně moře“. Jenže globální ceny ropy od začátku války v sobotu vzrostly o 16 %.

Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že Írán se snaží oslabit protivzdušnou obranu okolních zemí ničením radarů vyrobených v USA, které detekují rakety a drony, naznačují satelitní snímky. Íránské drony a rakety mířily na Kuvajt, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, ale i na Bahrajn.

Saúdská Arábie zachytila tři balistické rakety mířící na americkou vojenskou leteckou základnu. Není známo, zda na základnu mířily i další rakety a drony.

Trump v rozhovoru pro časopis Time naznačil, že čeká další mrtvé i na americké straně. „Když jdete do války, někteří lidé zemřou,“ řekl Trump.

Zdroje:

https://edition.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-05-26

https://time.com/7382697/trump-iran-war/

https://www.reuters.com/business/energy/trump-rising-gas-prices-during-iran-operation-if-they-rise-they-rise-2026-03-05/

