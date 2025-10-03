Nadace ČEZ: Děti ze Čtyřlístku dovádí na nové zemní trampolíně

Hned dvě nová Oranžová dětská hřiště byla v minulých dnech zprovozněna v Mělníku. Obě jsou součástí mateřských škol, a to MŠ Motýlek a MŠ Čtyřlístek. Na obě přispěla městu Nadace ČEZ celkovou částkou 1,5 milionu korun.
MŠ Čtyřlístek v Tyršově ulici využila finanční prostředky na revitalizaci 23 let starého hřiště. „Stávající povrch již nebylo možné považovat za odpovídající ve vztahu k bezpečnostním normám a neumožňoval ani plnohodnotné a bezpečné využívání těchto venkovních prostor dětmi. Revitalizace hřiště proto zahrnovala výměnu umělého povrchu včetně vybudování 3D herních prvků a zemní trampolíny,“ poznamenala ředitelka mateřinky Šárka Škrabalová.
Také hřiště u MŠ Motýlek, která se nachází v areálu místní nemocnice, potřebovalo po letech provozu opravit a zmodernizovat. „Stav herních prvků již neodpovídal bezpečnostním normám, takže ani naše děti nemohly hřiště plnohodnotně a bezpečně využívat. I v našem případě je nový umělý litý povrch doplněn o 3D prvky s probarvenou grafikou. A protože jsme v areálu nemocnice, místo hradu či pirátské lodi má náš multifunkční prvek podobu sanity,“ doplnila Hana Nováková, ředitelka MŠ Motýlek.
Nemalé finanční přispění Nadace ČEZ na revitalizaci dětských hřišť u dvou mateřinek ocenil i mělnický starosta Tomáš Martinec: „Poslední tři roky výrazně investujeme do obnovy a modernizace mateřských a základních škol ve městě. Jsme proto velice rádi, že jsme hned ve dvou případech uspěli u Nadace ČEZ se žádostí o grant Oranžové hřiště. MŠ Čtyřlístek tak získala 0,5 milionu a MŠ Motýlek 1 milion korun. Že šly v obou případech peníze tím správným směrem, dokazují radostí rozzářené dětské oči.“
Společně se starostou stříhal pásku během slavnostního otevření obou hřišť Miroslav Krpec, generální ředitel společnosti Energotrans ze Skupiny ČEZ, která na Mělnicku provozuje stejnojmennou teplárnu, dříve známou jako Elektrárna Mělník. „Vzhledem k blízkosti Teplárny Energotrans se dá říci, že Mělník je naše partnerské město. A protože Skupina ČEZ chce být dobrým sousedem všude tam, kde působí, neváhali jsme jako její člen žádosti města o grant Oranžové hřiště doporučit k posouzení správní radou Nadace ČEZ,“ uzavřel Miroslav Krpec.
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u škol a zdravotních a sociálních zařízení. Žádosti o grant jsou přijímány v průběhu celého roku, přičemž maximální výše nadačního příspěvku je 2 000 000 korun. Vůbec poprvé vyhlásila Nadace ČEZ grant Oranžové hřiště v roce 2003. Do konce roku 2024 již byla v rámci celé republiky podpořena realizace 774 hřišť za 458,3 milionu korun, z toho 79 hřišť za 57 milionů korun ve Středočeském kraji. Letos už k nim pochopitelně přibyly další jako právě nyní hned dvě v Mělníku a předtím v Čakovicích u Řehenic, Slapech či Průhonicích. V dohledné době se pak středočeská rodina Oranžových hřišť rozroste o další v Roudnici nad Labem, konkrétně u azylového domu Naděje.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Některé jsou otevřeny celoročně, další, jako například grant Stromy či Oranžový přechod, mají podání žádosti časově omezené. Více informací ZDE.
autor: Tisková zpráva