Babiš (ANO): Stanjurovo letadlo narazilo

Ve sněmovně se jasně ukázalo, že v rozpočtu na povinné a potřebné výdaje zeje díra ve výši 95,9 miliardy korun. Takže žádný deficit 286 miliard, jak Fiala se Stanjurou lhali před volbami, ale minus 381,9 miliardy korun! To je víc než v roce 2020, kdy propukla pandemie covidu.
A abych nezapomněl – naše koalice navrhla od 1. ledna 2026 zmrazit na pět let platy politikům, jak jsme voličům slíbili. Takže nevěřte novinářům, my své sliby plníme.
autor: PV