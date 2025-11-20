Babiš (ANO): Stanjurovo letadlo narazilo

20.11.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu ministra Stanjury

Babiš (ANO): Stanjurovo letadlo narazilo
Ve sněmovně se jasně ukázalo, že v rozpočtu na povinné a potřebné výdaje zeje díra ve výši 95,9 miliardy korun. Takže žádný deficit 286 miliard, jak Fiala se Stanjurou lhali před volbami, ale minus 381,9 miliardy korun! To je víc než v roce 2020, kdy propukla pandemie covidu.

A abych nezapomněl – naše koalice navrhla od 1. ledna 2026 zmrazit na pět let platy politikům, jak jsme voličům slíbili. Takže nevěřte novinářům, my své sliby plníme.

