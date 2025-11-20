Senátor Hraba: Česká digitalizace v praxi

Původně skoro 500 000 000 korun měl stát projekt digitalizace legislativního procesu. Zkrátka abychom zákony nepsali stylem „tužka, papír“, ale mohli jsme návrhy podávat elektronicky. Necelých 400 milionů nám měla přispět Evropská unie.
Za takové peníze to přece musí být špičkový systém, že? Řešili jsme to na ústavní komisi Senátu. A jaká je skutečnost? Ten systém ani po devíti letech příprav nefunguje! Dle NKÚ ministerstvo vnitra selhalo a rozpočet projektu zdvojnásobilo. A to s ním máme (ze zákona) od ledna 2026 pracovat.
Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV