Senátor Hraba: Česká digitalizace v praxi

20.11.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci legislativního procesu

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Původně skoro 500 000 000 korun měl stát projekt digitalizace legislativního procesu. Zkrátka abychom zákony nepsali stylem „tužka, papír“, ale mohli jsme návrhy podávat elektronicky. Necelých 400 milionů nám měla přispět Evropská unie.

Za takové peníze to přece musí být špičkový systém, že? Řešili jsme to na ústavní komisi Senátu. A jaká je skutečnost? Ten systém ani po devíti letech příprav nefunguje! Dle NKÚ ministerstvo vnitra selhalo a rozpočet projektu zdvojnásobilo. A to s ním máme (ze zákona) od ledna 2026 pracovat.

Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
autor: PV

