Nadace ČEZ: Heřmanův Městec získal nové venkovní sportoviště

12.11.2025 7:33 | Tisková zpráva

V areálu sportovní haly v Heřmanově Městci vzniklo nové venkovní sportoviště, které nabízí moderní zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit pod širým nebem. Areál je vhodný pro rekreační i organizované sportování a slouží veřejnosti. Projekt podpořila Nadace ČEZ částkou 1 milion korun.

Foto: Nadace ČEZ
Sportovci v Heřmanově Městci mohou využívat nové venkovní hřiště v areálu sportovní haly, které nabízí moderní prostor pro aktivní odpočinek. Díky propojení se zázemím haly areál slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Hřiště je navrženo s důrazem na setkávání a komunitní rozměr, a proto zahrnuje nejen herní prvky pro nejmenší, ale i workoutové prvky a odpočinkové zóny pro starší generace. Cílem celého projektu je podpořit zdravý životní styl, mezigenerační soudržnost a kvalitní trávení volného času. Hřiště nabízí 29 venkovních herních a fitness prvků, včetně bezpečných dopadových ploch, které zajistí komfortní a bezpečné užívání sportoviště. Nadace ČEZ výstavbu podpořila částkou 1 milion korun.

Sportoviště je celoročně přístupné a díky zázemí sportovní haly je přirozeným centrem pohybu a setkávání. Je navrženo tak, aby podporovalo nejen fyzickou aktivitu, ale i mezilidské vztahy, propojí různé generace a zájmové skupiny. „Jsme rádi, že Nadace ČEZ prostřednictvím projektu Oranžové hřiště přispěla k rozvoji veřejného prostoru, který motivuje obyvatele k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu. Tato forma pomoci má skutečný dopad – podporuje komunitu a zdraví nás všech,“ říká Aleš Jiroutek, starosta Heřmanova Městce.

Nové sportoviště přispěje ke snížení rizik civilizačních chorob a nabídne kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity. Město tak získá moderní prostor, který bude sloužit široké veřejnosti – od nejmenších až po seniory.

Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

