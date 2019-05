Nadace ČEZ: Na Oranžových kolech se bude poprvé „šlapat rukama“

Tradiční charitativní šlapání na Oranžovém kole Nadace ČEZ bude poprvé v historii probíhat na speciální tříkolce pro hendikepované zvané handbike. Zájemci si tedy mohou vyzkoušet, jak se „šlape rukama“, a svým minutovým výkonem zároveň podpořit dobrou věc.

Na Oranžovém kole se bude letos ve Frýdlantu sportovat pro děti z místní mateřské školy a seniory ze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR.

Mateřská školu Frýdlant nad Ostravicí použije výtěžek na vybavení školky novými pomůckami pro hry i vzdělávání dětí. „Naším zřizovatelem je město, které se o nás vzorně stará, ale peněz pro děti není nikdy dost,“ řekla ředitelka školy Jindra Hiklová.

Na druhém kole se bude šlapat pro frýdlantskou organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami, která má 150 členů z Frýdlantu i okolních vesnic. „Jezdíme na zájezdy po celé Moravě, pravidelně chodíme na kratší túry, každý rok pořádáme týdenní rekondiční pobyt na horách. A k tomu provozujeme běžnou činnost od rehabilitačního plavání přes kuželky až po smažení vaječiny. Prostě se snažíme, abychom neseděli doma a nenaříkali, že nás něco bolí,“ řekl šéf organizace Jaroslav Obr a upřesnil, že výtěžek využijí například na financování dopravy nebo ubytování na akcích spolku, jehož věkový průměr je přes 70 let.

Kromě duatlonu a charity chystají organizátoři zábavu hlavně pro děti a celé rodiny. V rámci doprovodného programu s názvem „Sportujeme bezpečně“ si děti mohou vyzkoušet, jak se stát malým hasičem či zdravotníkem a absolvovat s tím spojené úkoly. To vše za asistence skutečných hasičů a členů Horské služby. Nadšenci do horských kol se mohou zapojit do biketrialové školičky Petra Krause nebo si jen vychutnat jeho nejlepší triky v jedinečné exhibici.

Děti si mohou také zazávodit. Na prcky do 9 let a jejich rodiče čeká kilometrová trať Rodinného běhu (start v 11 hodin), děti od 10 do 12 let se mohou už o půl hodiny dříve vydat samostatně na 2,5kilometrovou, resp. pětikilometrovou (13-15 let) trasu Juniorského běhu.

autor: Tisková zpráva