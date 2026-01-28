Nadace ČEZ: Semily získaly podporu na zvýšení bezpečnosti chodců

Projekt zajistí nasvětlení přechodu na ulici II/289, čímž zvýší bezpečnost chodců i řidičů. Nové osvětlení pomůže zejména dětem a mládeži při cestě do školy a zlepší přehlednost dopravy. Cílem projektu je nasvětlení přechodu pro chodce na ulici Vysocká, který propojuje ulici Nad Špejcharem a vstup do městského parku Palackého sady. Tento přechod je hlavní trasou pro studenty ZŠ I. Olbrachta a gymnázia a zároveň spojuje centrum města s lokalitou Nad Špejcharem. Přechod byl neosvětlený, což představuje riziko pro chodce i řidiče.
Nasvícení přechodu výrazně zvýší bezpečnost pohybu chodců, zejména dětí a mládeže při cestě do školy, a zlepší přehlednost dopravní situace pro řidiče projíždějících vozidel. Projekt přinese užitek všem účastníkům silničního provozu – chodcům všech věkových kategorií, včetně osob se zdravotním postižením, i řidičům. Zlepší se tím bezpečnost nejen pro obyvatele města, ale i pro návštěvníky Semil.
„Bezpečnost našich občanů je pro nás prioritou. Nasvětlení přechodu na Vysocké ulici je důležitým krokem ke zvýšení ochrany chodců, zejména dětí, které tudy denně míří do školy. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu, který přispěje k bezpečnějšímu a přehlednějšímu provozu v této lokalitě,“ uvedla Lenka Mlejnková, starostka města Semily.
Osvětlení přechodů umožní řidičům vidět přecházející osoby lépe a včas a přispěje k větší bezpečnosti nejen obyvatel Semil, ale i návštěvníků a turistů. Osvětlení chrání chodce při přecházení, protože jsou mnohem lépe viditelní, především po setmění a zlepší i přehlednost dopravní situace pro řidiče projíždějících vozidel. Přes frekventovanou silnici denně přejdou desítky dětí i dospělých a nové osvětlení výrazně zvýší jejich bezpečnost.
Města a obce mají možnost bezpečnost na rušných komunikacích v blízkosti škol, školek a další veřejných budov ovlivnit. Od roku 2013 běží grantové řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ. V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích Vidět a být viděn podporujeme česká města a obce v budování osvětlených přechodů. V místech, kde se pohybuje hodně lidí včetně malých dětí, platí toto pravidlo dvojnásob. Věděli jste, že kvalitní osvětlení přechodu dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 procent?! Mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči bohužel stále patří nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Ohroženi na přechodech bývají zejména senioři a děti.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací najdete ZDE.
