Čunek si říká o vyloučení, promluvil kandidát na šéfa lidovců

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu KDU-ČSL, chce nový program a především přípravu strany na sněmovní volby. Ve svém vyjádření zdůraznil, že pokud by strana dělala politiku pořád stejně jako dřív, „výsledkem bude, že příští volby opět nevyhrajeme“, a vyzývá k odvaze udělat změnu.
Jedním z možných soupeřů v boji o vedení strany by přitom mohl být senátor Jiří Čunek. O jeho jménu se uvnitř KDU-ČSL mluví jako o alternativě, kterou část členské základny nevylučuje. „Myslím si, že soutěž je naprosto zdravá věc, která by v politických stranách být měla. Pokud by kandidoval, tak se s ním o ten post rád utkám,“ sdělil Grolich CNN Prima News.
Ačkoliv Jan Grolich zatím není předsedou strany, už nyní dává najevo, jakým směrem by se podle něj měla KDU-ČSL ubírat – a kdo do tohoto směru zapadá méně. Vůči Čunkovi volí stále ostřejší tón a přestože normálně o jeho vylučování nemluví, z jeho slov je patrné, že by mu případný odchod senátora z partaje zjevně nevadil.
V nedávném rozhovoru pro iDnes.cz například řekl, že senátor Jiří Čunek se svými výroky často rozchází s vedením strany a podle Grolicha „si říká o vyloučení“. Svůj postoj pak upřesnil pro CNN Prima News, kde zmínil, že Jiří Čunek „má v poslední době řadu výroků, které jsou v přímém rozporu s tím, co KDU-ČSL dělá“.
Následně se vyjádřil přímo k tématu možného vyloučení Jiřího Čunka a naznačil, že právě o takový krok může senátor svým vystupováním sám usilovat. „Myslím si, že je to provokace z jeho strany, aby ho strana vyloučila a dala mu tím prostor jít dělat svou politiku někam jinam,“ sdělil Grolich s tím, že v KDU-ČSL se za názory nevylučuje, tedy nečeká, že by něco takového někdo navrhl.
Na Grolichova slova reagoval i samotný Jiří Čunek. Uvedl, že ho vyjádření jihomoravského hejtmana „pobavilo“ a odmítl, že by si říkal o odchod ze strany. Zároveň zdůraznil, že jeho postoje se sice v některých otázkách rozcházejí s vedením, nikoli však s členskou základnou.
Jiří Čunek
Na výrok o „vyhození“ pak reagoval i na svém facebookovém profilu. „V článku zaznívá, že jeden nejmenovaný kandidát na předsedu KDU-ČSL řekl, že si snad koleduji o vyhazov ze strany. Co na to říkám? Právo na názor, i takový, má úplně každý. Tato slova tedy beru jako jeden z názorů a vůbec se jimi nezabývám, jsou mi jedno,“ napsal Čunek.
Jiří Čunek tvrdí, že má konzervativní pohled na to, jaká má být filozofie lidové strany a jak dělat správnou politiku. „A právě v tom se s mnohými svými kolegy rozcházím. Oni totiž vidí život více liberálně či progresivisticky, zatímco já si držím svůj konzervativní postoj,“ shrnul senátor.
Vnitrostranické spory se vedou kolem nikoli nováčka, ale kolem politika, který má ve straně hluboké kořeny a silné regionální zázemí, především ve Zlínském kraji. Čunek je s KDU-ČSL spojen od počátku 90. let a patří k jejím nejviditelnějším tvářím posledních tří dekád. V minulosti stranu vedl jako její předseda, působil jako místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj a opakovaně obhájil mandát senátora. Dlouhá léta byl také starostou Vsetína.
