Národní divadlo pořádá Festival OPERA NOVA 2018

Národní divadlo v Praze se moderní opeře věnuje pravidelně a snaží se současnou operní tvorbu dostat do obecného povědomí. K tomu má přispět i Festival OPERA NOVA, jehož první ročník proběhne ve dnech 19. - 24. 6. 2018 na Nové scéně Národního divadla. Dramaturgem festivalu je Lukáš Jiřička, supervizorem hudební ředitel Opery Národního divadla Petr Kofroň.

Národní divadlo v Praze, se představí čtyřmi tituly, přičemž každý z nich vzbudil velký zájem odborné a laické veřejnosti: operami Orango/Antiformalistický jarmark, Don Hrabal, Žádný člověk a Sternenhoch. Opera Jiřího Kadeřábka Žádný člověk se představí 23. června od 17 hodin formou projekce záznamu představení ve foyer Nové scény.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost: po každém představení bude následovat diskuze s tvůrci. Upozorňujeme, že představení opery Sternenhoch je již zcela vyprodáno, na ostatní představení jsou vstupenky k dispozici. Seniorská a studentská sleva 50 % platí u každého představení na celý sál.

PROGRAM PŘEHLÍDKY OPERA NOVA:

úterý 19.6.2018 v 18:00, Nová scéna

Philip Glass - Changing Parts

choreografie Petra Fornayová, videoart Jakub Pišek

Cluster Ensemble Bratislava (SK)

Cenová relace vstupenek: 290- 230,-Kč

Mladí Slováci ohromují hudební svět svým podáním raných skladeb Philipa Glasse. Mezi nadšenými ohlasy je asi nejvýraznější ten, který přišel přímo od skladatele, když souboru nabídl vydání alba svých děl ve vlastním vydavatelství Orange Mountain Music. Unikátní performance ve verzi pro osmičlenný ansámbl, tanečníky a live video soubor připravil speciálně pro festival Opera Nova 2018.

úterý 19.6.2018 ve 20:00, Nová scéna

Marek Piaček - Apolloopera

režie Martin Ondriska, dirigent Jozef Chabroň

Slovenská filharmónia Bratislava (SK)

Cenová relace vstupenek: 290- 230,-Kč

Melodrama o jednom bombardování pro sbor, herce a trombón vychází ze skutečné události - 16. června 1944 spojenci bombardovali bratislavskou rafinerii Apollo. Dějová linie se opírá o reálné zprávy ze života meziválečné vícejazyčné Bratislavy. Každodenní život je zde konfrontován s napjatými událostmi 40. let 20. století. Text libreta vychází z archivních materiálů.

středa 20.6.2018 ve 20:00, Nová scéna

Dmitrij Šostakovič - Orango / Antiformalistický jarmark

režie Sláva Daubnerová, dirigent Jan Kučera

Opera ND Praha (CZ)

Cenová relace vstupenek: 390- 350,-Kč

Dvě extravagantní skladby Dmitrije Šostakoviče dávají jednu z možných odpovědí na otázku, o čem má být opera poté, co definitivně skončila epocha romantismu. Z ambiciózní avantgardní opery Orango o polidštění opice zůstal jen výmluvný fragment. Antiformalistický jarmark je pak Šostakovičovým hořce groteskním protestem proti vládě hlupáků v sovětské kultuře a vůbec všude.

čtvrtek 21.6.2018 ve 20:00, Nová scéna, hraje se na jevišti

Miroslav Tóth - Záhada tyče

režie Jan Komárek, dirigent Miroslav Tóth

Tabačka Kulturfabrik Košice (SK)

Cenová relace vstupenek: 290,-Kč

Opera Záhada tyče se pokouší o rekonstrukci života lidí, tentokrát miliardy kilometrů od země na planetě 134330 Pluto, kde lidstvo postavilo základnu jako přestupní stanici do další galaxie. Zakončení operní trilogie v podobě nové variace institucionálně - operní parafráze plné záhadných výjevů. Neřešitelnost existence operní bytosti během pobytu na jiné planetě ve třinácti obrazech.

pátek 22.6.2018 v 18:00, Piazzetta ND, foyer Nové scény

Josef Berg - Eufrides před branami Tymén / Provizorní předvedení opery

Johanes doktor Faust

režie Matyáš Dlab, dirigent Pavel Šnajdr

Brno Contemporary Orchestra (CZ)

První část představení se odehrává na piazzettě ND, při druhé se divák přesouvá do foyer NS

Cenová relace vstupenek: 290,-Kč

Provedení dvou oper Josefa Berga (1927-1971), připravené exkluzivně pro festival Opera Nova 2018 v podání BCO (Brno Contemporary Orchestra). Demýtizace mýtu, oslava prohry, hloubka sdělení v „mělké“ frašce. To je Josef Berg – renesanční osobnost poválečné avantgardy. Mistr mystifikace, průkopník happeningu, originální skladatel a dramatik, literát. Jedinečná příležitost zhlédnout velké téma na malém prostoru.

pátek 22.6.2018 ve 20:00, Nová scéna

Miloš O. Štědroň – Don Hrabal

režie Linda Keprtová, dirigent Jan Chalupecký

Opera ND Praha (CZ)

Cenová relace vstupenek: 390 - 350,-Kč

Opera Don Hrabal zpodobňuje poslední léta slavného česk(oslovensk)ého spisovatele. Rozhodně ale není jen portrétem „umělce jako starého muže“. Představuje Hrabala jako osamělého mohykána, pábitele, velkého vypravěče i vtipného glosátora. Prostřednictvím tří zásadních žen svého života zároveň Hrabal odhaluje své niterné stránky a volně nás jimi provází na pozadí dějin druhé poloviny 20. století.

sobota 23.6.2018 v 17:00, vstup z piazzetty

Jiří Kadeřábek – Žádný člověk

projekce záznamu představení a křest DVD, režie záznamu Radim Filipec

Opera ND Praha (CZ)

Zdarma

Původní hudebně-scénické dílo ve třech částech, pojednávající o tragickém osudu sochaře Otakara Švece a osudu jeho posledního díla - Stalinova pomníku na Letné. Inscenace mezi operou a instalací jako scénický gesamtkunstwerk mezi utopií a dystopií. Hudební tkáň nabízí kombinaci sólistů a komorního souboru s reprodukovaným dětským sborem, smíšeným sborem a orchestrem.

sobota 23.6.2018 ve 20:00, Nová scéna

Michal Nejtek - Pravidla slušného chování v moderní společnosti

režie Jiří Adámek, dirigent Pavel Šnajdr

Opera ND Brno (CZ)

Cenová relace vstupenek: 290 - 230,-Kč

Francouzský dramatik Jean-Luc Lagarce zpracoval v roce 1994 manuál správného chování z přelomu 19. a 20. století. Je to neobvyklý divadelní útvar, který nenápadně spojuje vážnou úvahu o smyslu lidské existence s tím, jak si ji člověk upravil, aby ji snesl. Lagarceho hra se stala východiskem pro novou operu dvojice renomovaných umělců mladé generace.

neděle 24.6.2018 ve 20:00, Nová scéna

Ivan Acher - Sternenhoch

režie Michal Dočekal, dirigent Petr Kofroň

Opera ND Praha (CZ)

Cenová relace vstupenek: 390 - 350,-Kč

Klímovo groteskní romaneto Utrpení knížete Sternenhocha zasahuje svou žhavou slinou jako neusínající magmatický krb už pátou generaci. Unikátní kombinace nízkého a vysokého, groteskní i hororové atmosféry, filozofie nejvyšších sfér a všednodenní přisprostlosti je dostatečně živnou půdou pro autora hudby, který žánrově rád morfuje, temnotu střídá s groteskností a cítí velikou spřízněnost s autorem předlohy.

Psali jsme: Národní divadlo ušetřilo během deseti let za energie deset milionů Národní divadlo: Vítejte v Thébách Národní divadlo s Mastercard obnovuje národní sbírku. V hlavní roli hrají moderní technologie Národní divadlo: Oslavy 150. výročí položení základního kamene

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva