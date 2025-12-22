Fiala (SPD): Ministr obrany nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny

23.12.2025 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Jaromíru Zůnovi a jeho ministerstvu.

Fiala (SPD): Ministr obrany nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny
Foto: Screen ČT24
Popisek: Radim Fiala odpovífá Václavu Moravcovi

22.12. se uskutečnilo jednání poslaneckého klubu SPD.

Na jednání byl pozván i ministr obrany Jaromír Zůna nominovaný za Hnutí SPD do vlády ČR.

Na jednání byly s poslaneckým klubem projednány současné úkoly, které řeší MO.

Tyto problémy a jejich řešení jsou dědictvím za minulou vládou.

Ministr obrany hodlá tyto problémy řešit v souladu s programovým prohlášením vlády, do kterého se významně promítl i volební program Hnutí SPD.

Peníze z rozpočtu ČR nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu.

MO připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role MO v takzvané „muniční iniciativě”. A projedná je koaliční rada a následně vláda ČR.

O dalším postupu ve věci letounů F35 o jejichž nákupu rozhodla Fialova vláda bude jednat nová vláda. Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý.

Ministerstvo obrany bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí včetně varianty odstoupení od smlouvy.

Ministr obrany nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny, které obdržel.

Podpora Ukrajiny musí vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru.

Cestou k tomu je úspěch jednání, které probíhají na základě iniciativy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Ministr obrany rozhodl o propuštění všech nominantů předchozí vlády na Ministerstvo obrany.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
