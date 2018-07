Národní muzeum: 200 let poznáváme svět. Poznejte vy nás na Pikniku z Nového světa!

V samotném srdci Prahy si tak v sobotu 28. července vychutnáte neopakovatelnou atmosféru zahrady letohrádku Amerika a navíc budete mít možnost se i něco dozvědět o významném českém skladateli, Antonínu Dvořákovi přímo od kurátorů Národního muzea, kteří vám ochotně představí i svou práci a zákulisí muzea.

Muzeum Antonína Dvořáka sídlí již od svého založení roku 1932 v barokním letohrádku Amerika na pražském Novém Městě. Pohádkově vyhlížející letohrádek je navíc lemovaný nádhernou zahradou se sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna. V roce 1976 se stalo muzeum součástí Národního muzea jako jedno z oddělení Českého muzea hudby, kterým je dodnes.

Muzeum disponuje autorovou nejkomplexnější sbírkou na celém světě, která je tvořena především unikátním souborem skladatelových notových rukopisů, korespondence a dobových fotografií. Dále uchovává podstatnou část Dvořákova notového archivu a knihovny. Jedinečnost dané sbírky dokazuje i to, že je v současné době připravována žádost o zapojení do Programu UNESCO Paměť světa 2018, který byl založen za účelem zvýšení povědomí o dokumentárním dědictví, které je součástí světového dědictví lidstva. V samotné expozici se mohou návštěvníci blíže seznámit například s okolnostmi vzniku nejznámějších skladeb, jako jsou Symfonie č. 9, zvaná také Z Nového světa, Moravské dvojzpěvy či opera Rusalka.

A v tomto malebném prostředí jsme se rozhodli uspořádat pro návštěvníky program Piknik z Nového světa, který bude opravdu bohatý. Kromě toho, že si zde můžete na celý den zdarma zapůjčit piknikovou deku, na vás čekají i komentované prohlídky výstavy Hříšné radosti Antonína Dvořáka doplněné o zajímavosti z pohledu muzejních pracovníků, dále pak moderně zhudebněné Dvořákovy skladby nebo přednáška o budově Muzea Antonína Dvořáka. Pro ty návštěvníky, kteří by rádi strávili čas v jedinečné zahradě hraním her, je připraven workshop Dvořákovy oblíbené karetní hry „darda“ a k zapůjčení budou i různé společenské hry včetně ruských kuželek.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na dětské návštěvníky. Svůj talent mohou projevit na připraveném podlahovém pianu a k dispozici bude dětem i loutkoviště nabízející pět originálních konstrukcí s různými kulisami a sadou loutek určených ke hře a rozvíjení fantazie celé rodiny.

A co by to bylo za piknik bez malého občerstvení? Kromě grilovaných dobrot a Dvořákova oblíbeného nápoje – piva bude součástí programu také ochutnávka upečených vanilkových štanglí a preclíků podle původních receptů z kuchařské knihy Terezie Liehmannové, Dvořákovy první lásky ze Zlonic.

Z bohatého programu si jistě vybere každý. Kdo by však v tento den nestihl Piknik z Nového světa, nemusí zoufat. Národní muzeum si v rámci oslav 200 let od svého založení připravilo i řadu dalších zajímavých akcí. Celý srpen se například ponese v duchu festivalů, v rámci kterého se můžete zúčastnit třeba akce Etnopiknik v Náprstkově muzeu.

Více informací o programu k oslavám 200 let od založení Národního muzea naleznete na stránkách www.nm.cz

Program akce Piknik z Nového světa:

10.00–10.45 / 13.00–13.45

Hříšné radosti muzejníka

Krátká přednáška o muzejní práci během realizace výstavy Hříšné radosti Antonína Dvořáka, která přibližuje umělce jako obyčejného člověka se svými radostmi i neřestmi.

Poslechněte si, přímo od autorů výstavy, zajímavé informace o práci muzejníka a komentovanou prohlídku výstavy.



11.00–12.00

Workshop s karetní hrou „darda“

Vyzkoušejte si karetní hru darda, kterou Dvořák s oblibou hrával se svými přáteli. Historií a pravidly hry vás provede předseda Clubu sběratelů hracích karet Petr Bílý.



12.00–12.45 / 14.00–14.45

Na cestě s Muzeem Antonína Dvořáka

Ve stálé expozici Cesty Antonína Dvořáka poznejte, co vše obnáší práce v Národním muzeu. Cestu jednotlivých sbírkových předmětů vám přiblíží kurátoři expozice. Kromě zajímavých faktů o Antonínu Dvořákovi se také dozvíte o tom, jaké podmínky jsou potřeba k vystavení sbírkových předmětů, nebo co obnáší jejich restaurování a mnoho dalšího.



15.00–15.30 / 17.00–17.30

Collegium 419

Vokální soubor, v jehož podání zazní zhudebněné Dvořákovy oblíbené recepty.



16.00–16.45

Michnovský letohrádek zvaný Amerika

Přednáška o budově Muzea Antonína Dvořáka a historii okolní zástavby s historikem umění Jakubem Syneckým, s nímž se jindy můžete setkat například při vycházkách a přednáškách Pražských domů (prazskedomy.divadlokamen.cz).



18.00–21.30

Alessandro La Rocca

Dvořák v novém kabátě! Poslechněte si Dvořákovy nejznámější „hity“ v novém a neotřelém podání italského performera, zpěváka a pianisty.

Vystoupení je rozděleno do setů po cca 30 minutách.



PROGRAM PRO DĚTI

13.00–18.00

Loutkoviště

Přijďte si zahrát svojí oblíbenou pohádku nebo si vymyslete úplně novou!

Kromě těch osvědčených si v Loutkovišti můžete zahrát svůj vlastní příběh a když nevíte, jak začít, je tu pro vás kouzelný „začátkovač“. Z něj si můžete vylosovat začátek pohádky a zahrát si třeba o tom, jak se Antonín Dvořák do Nového světa vydal nebo jak se zakládalo Národní muzeum.

autor: Tisková zpráva