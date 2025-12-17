Vážení přátelé,
SPD bude v nové vládě hájit zájmy českých občanů a České republiky. Končící Fialova vláda zamlčuje, že za jejího působení dosáhla kumulovaná inflace 36 %, což výrazně snížilo životní úroveň většiny lidí. Odmítáme, aby Česká republika ručila za půjčky Evropské unie Ukrajině. Dramatický pokles porodnosti je zásadní hrozbou pro budoucnost ČR. Podpora rodin a porodnosti bude proto klíčovou prioritou nové vlády. V nové vládě podpoříme dostupné bydlení.
1. SPD bude v nové vládě hájit zájmy českých občanů a České republiky
Hnutí SPD vítá jmenování nové koaliční vlády SPD, ANO a Motoristů sobě vzniklé na základě výsledků říjnových voleb. Ministři nominovaní SPD povedou resorty obrany, dopravy a zemědělství. Prioritami vlády jsou obhajoba národních a ekonomických zájmů ČR a výrazné zlepšení životní úrovně občanů po čtyřech letech neúspěšné vlády Petra Fialy.
Vláda odmítá Migrační pakt EU i emisní povolenky pro domácnosti. Připraví realistický státní rozpočet na rok 2026, zastaví růst odvodů živnostníků, sníží ceny energií a podpoří pracující rodiny a seniory. Hnutí SPD je připraveno být odpovědnou a kompetentní součástí vlády.
2. Končící Fialova vláda zamlčuje, že za jejího působení dosáhla kumulovaná inflace 36 %, což výrazně snížilo životní úroveň většiny lidí
Petr Fiala pouhý den před koncem svého mandátu premiéra zveřejnil na svém webu téměř 80stránkový dokument o stavu České republiky. Jeho tvrzení o „velmi dobré kondici" České republiky je v rozporu s realitou, kterou dnes pociťují občané. Vláda zamlčuje, že za jejího působení dosáhla kumulovaná inflace zhruba 36 %, což výrazně snížilo životní úroveň většiny lidí.
Za působení odcházející vlády vzrostlo jeho zadlužení o dalších 1 200 miliard korun, což představuje vážnou zátěž pro budoucí generace bez odpovídajícího přínosu pro občany. V oblasti zahraniční politiky vláda výrazně zhoršila vztahy se Slovenskem a svým přístupem přispěla k oslabení spolupráce zemí V4, která je pro Českou republiku strategicky důležitá.
Česká republika dnes čelí drahotě, vysokému zadlužení a ztrátě suverénního hlasu v zahraniční politice. Země nepotřebuje marketingové brožury, ale odpovědnou politiku hájící zájmy českých občanů, a to bude největší úkol nastupující vlády s účastí odborníků za hnutí SPD.
3. Odmítáme, aby Česká republika ručila za půjčky Evropské unie Ukrajině
Odmítáme, aby ČR podporovala pokračování války a ručila za další půjčky EU Ukrajině na úkor životní úrovně našich občanů. Prosazujeme mír, suverenitu a rozhodování založené na jednomyslnosti členských států. Vítáme, že odmítnutí ručení za další úvěr pro Ukrajinu ve výši 210 miliard euro ze strany EU prosazují i Belgie, Itálie, Bulharsko a Malta.
4. Dramatický pokles porodnosti je zásadní hrozbou pro budoucnost ČR. Podpora rodin a porodnosti bude proto klíčovou prioritou nové vlády.
Hnutí SPD považuje dramatický pokles porodnosti a historicky nejvyšší přirozený úbytek obyvatel za zásadní hrozbu pro budoucnost ČR. Podpora rodin a porodnosti bude klíčovou prioritou nové vlády. Znovu zavedeme zrušené prorodinné daňové slevy, výrazně zvýšíme rodičovský příspěvek a posílíme daňové zvýhodnění na čtvrté a každé další dítě. Prorodinná politika se promítne do bydlení, školství, důchodů i sociálního systému. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje rodičovství a manželství jako základ zdravé společnosti.
5. V nové vládě podpoříme dostupné bydlení
Dramatický růst nájemného a cen nemovitostí v ČR je důkazem selhání dosavadní bytové politiky končící vlády Petra Fialy. Zajištění dostupného bydlení je proto jednou z hlavních priorit hnutí SPD a nové vlády. Podporujeme novelu stavebního zákona, která definuje bydlení jako veřejný zájem, zrychlí povolování staveb a podpoří obecní a družstevní výstavbu. Prosadíme státní podporu bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese prostřednictvím zvýhodněných půjček, státních garancí a podpory hypoték na první bydlení.
