Hnutí SPD je připraveno být odpovědnou a kompetentní součástí vlády

18.12.2025 6:23 | Monitoring

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

SPD bude v nové vládě hájit zájmy českých občanů a České republiky. Končící Fialova vláda zamlčuje, že za jejího působení dosáhla kumulovaná inflace 36 %, což výrazně snížilo životní úroveň většiny lidí. Odmítáme, aby Česká republika ručila za půjčky Evropské unie Ukrajině. Dramatický pokles porodnosti je zásadní hrozbou pro budoucnost ČR. Podpora rodin a porodnosti bude proto klíčovou prioritou nové vlády. V nové vládě podpoříme dostupné bydlení. 

1. SPD bude v nové vládě hájit zájmy českých občanů a České republiky

Hnutí SPD vítá jmenování nové koaliční vlády SPD, ANO a Motoristů sobě vzniklé na základě výsledků říjnových voleb. Ministři nominovaní SPD povedou resorty obrany, dopravy a zemědělství. Prioritami vlády jsou obhajoba národních a ekonomických zájmů ČR a výrazné zlepšení životní úrovně občanů po čtyřech letech neúspěšné vlády Petra Fialy.

Vláda odmítá Migrační pakt EU i emisní povolenky pro domácnosti. Připraví realistický státní rozpočet na rok 2026, zastaví růst odvodů živnostníků, sníží ceny energií a podpoří pracující rodiny a seniory. Hnutí SPD je připraveno být odpovědnou a kompetentní součástí vlády.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  • SPD
2. Končící Fialova vláda zamlčuje, že za jejího působení dosáhla kumulovaná inflace 36 %, což výrazně snížilo životní úroveň většiny lidí

Petr Fiala pouhý den před koncem svého mandátu premiéra zveřejnil na svém webu téměř 80stránkový dokument o stavu České republiky. Jeho tvrzení o „velmi dobré kondici" České republiky je v rozporu s realitou, kterou dnes pociťují občané. Vláda zamlčuje, že za jejího působení dosáhla kumulovaná inflace zhruba 36 %, což výrazně snížilo životní úroveň většiny lidí.

Za působení odcházející vlády vzrostlo jeho zadlužení o dalších 1 200 miliard korun, což představuje vážnou zátěž pro budoucí generace bez odpovídajícího přínosu pro občany. V oblasti zahraniční politiky vláda výrazně zhoršila vztahy se Slovenskem a svým přístupem přispěla k oslabení spolupráce zemí V4, která je pro Českou republiku strategicky důležitá.

Česká republika dnes čelí drahotě, vysokému zadlužení a ztrátě suverénního hlasu v zahraniční politice. Země nepotřebuje marketingové brožury, ale odpovědnou politiku hájící zájmy českých občanů, a to bude největší úkol nastupující vlády s účastí odborníků za hnutí SPD.

3. Odmítáme, aby Česká republika ručila za půjčky Evropské unie Ukrajině

Odmítáme, aby ČR podporovala pokračování války a ručila za další půjčky EU Ukrajině na úkor životní úrovně našich občanů. Prosazujeme mír, suverenitu a rozhodování založené na jednomyslnosti členských států. Vítáme, že odmítnutí ručení za další úvěr pro Ukrajinu ve výši 210 miliard euro ze strany EU prosazují i Belgie, Itálie, Bulharsko a Malta.

4. Dramatický pokles porodnosti je zásadní hrozbou pro budoucnost ČR. Podpora rodin a porodnosti bude proto klíčovou prioritou nové vlády.

Hnutí SPD považuje dramatický pokles porodnosti a historicky nejvyšší přirozený úbytek obyvatel za zásadní hrozbu pro budoucnost ČR. Podpora rodin a porodnosti bude klíčovou prioritou nové vlády. Znovu zavedeme zrušené prorodinné daňové slevy, výrazně zvýšíme rodičovský příspěvek a posílíme daňové zvýhodnění na čtvrté a každé další dítě. Prorodinná politika se promítne do bydlení, školství, důchodů i sociálního systému. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje rodičovství a manželství jako základ zdravé společnosti.

5. V nové vládě podpoříme dostupné bydlení

Dramatický růst nájemného a cen nemovitostí v ČR je důkazem selhání dosavadní bytové politiky končící vlády Petra Fialy. Zajištění dostupného bydlení je proto jednou z hlavních priorit hnutí SPD a nové vlády. Podporujeme novelu stavebního zákona, která definuje bydlení jako veřejný zájem, zrychlí povolování staveb a podpoří obecní a družstevní výstavbu. Prosadíme státní podporu bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese prostřednictvím zvýhodněných půjček, státních garancí a podpory hypoték na první bydlení. 

Psali jsme:

Vích (SPD): Marketing místo reality. Bilance vlády Petra Fialy zůstává dlužná
Jaroš (SPD): Platí na Trumpa totéž, co platilo na Berlusconiho?
Okamura (SPD): Dostupné bydlení, naše priorita
Němcová (SPD): Ukládejte bankovky do zdí, zvyšuje to hodnotu nemovitosti. Geniální

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Článek obsahuje štítky

bydlení , EU , Fiala , inflace , priority , Ukrajina , vláda , SPD , porodnost

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Výjimka z migračního paktu

Zajímalo by mě, jak dlouho bude pro nás platit ta výjimka? Kdo a na základě čeho rozhodne o jejím skončení? A znamená to, že je podmíněna tím, že budeme přijímat uprchlíky z Ukrajiny?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

