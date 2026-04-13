Národní muzeum navazuje strategické partnerství se Skupinou ČEZ

Partnerství je koncipováno jako víceleté a zaměřuje se na rozvoj výstavních projektů, vzdělávacích aktivit a zpřístupňování sbírek široké veřejnosti.
Důraz bude kladen na propojování historických, přírodovědných i společenských témat s aktuálními otázkami současného světa a na posilování role Národního muzea jako prostoru pro porozumění a sdílení poznání.
„Národní muzeum je živou institucí, která nejen pečuje o odkaz naší minulosti, ale zároveň je moderní, dynamická, společnosti prospěšná a otevřená. Pravidelně přinášíme do České republiky výstavy světové úrovně a ročně nás navštíví přibližně 1 400 000 lidí. Partnerství se Skupinou ČEZ nám umožní dále se rozvíjet, připravovat další významné projekty a otevírat nové perspektivy pro naše návštěvníky,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
„ČEZ dlouhodobě propaguje vzdělávání mladých i dospělých nejen v energetice a partnerství s Národním muzeem je přirozeným pokračováním této tradice. Věřím, že společně pomůžeme uchovat i předávat příběhy, které formovaly naši zemi a inspirují její budoucnost,“ řekl při této příležitosti generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Spolupráce obou institucí postavená na třech pilířích bude zahrnovat aktivity zaměřené na vzdělávání, popularizaci vědy a posilování vztahu veřejnosti k poznání a kulturnímu dědictví. Skupina ČEZ se v rámci partnerství profiluje jako partner podporující dlouhodobý rozvoj vzdělávání, vědy a kultury.
Národní muzeum není jen institucí s dvousetletou tradicí – je to živý prostor, kde se historie potkává s moderními technologiemi. Od svého založení v roce 1818 jako Vlastenské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím v České republice i v evropském kontextu. Dnes spravuje více než 20 milionů sbírkových předmětů – od přírodnin přes historické artefakty až po hudební a kulturní dědictví z celého světa. Národní muzeum dnes nabízí interaktivní expozice, digitální prvky, multimediální instalace i zážitkové programy, které vtahují návštěvníky do děje. Prostor tu dostává nejen poznání, ale i objevování, hra a emoce. Srdcem muzea je monumentální Historická budova na Václavském náměstí, doplněná Novou budovou Národního muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 2018 zde vznikl propojený Muzejní komplex, který nabízí jedinečný pohled na dějiny i přírodu – a to včetně samostatného Dětského muzea.
Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i ve střední Evropě. Základem výroby elektřiny ve Skupině ČEZ jsou bezemisní zdroje. Vedle bezemisní výroby jsou hlavními činnostmi podnikání ČEZ také distribuce a prodej energií, podpora inovací. Dlouhodobou vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku