Národní muzeum navazuje strategické partnerství se Skupinou ČEZ

13.04.2026 10:07 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Národní muzeum uzavřelo dlouhodobé strategické partnerství se Skupinou ČEZ, která se stává jeho generálním partnerem. Spolupráce propojuje dvě významné instituce prostřednictvím společného tématu energie jako hybné síly poznání, společnosti i přírody.

Foto: Národní muzeum
Popisek: Národní muzeum

Partnerství je koncipováno jako víceleté a zaměřuje se na rozvoj výstavních projektů, vzdělávacích aktivit a zpřístupňování sbírek široké veřejnosti.

Důraz bude kladen na propojování historických, přírodovědných i společenských témat s aktuálními otázkami současného světa a na posilování role Národního muzea jako prostoru pro porozumění a sdílení poznání.

„Národní muzeum je živou institucí, která nejen pečuje o odkaz naší minulosti, ale zároveň je moderní, dynamická, společnosti prospěšná a otevřená. Pravidelně přinášíme do České republiky výstavy světové úrovně a ročně nás navštíví přibližně 1 400 000 lidí. Partnerství se Skupinou ČEZ nám umožní dále se rozvíjet, připravovat další významné projekty a otevírat nové perspektivy pro naše návštěvníky,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„ČEZ dlouhodobě propaguje vzdělávání mladých i dospělých nejen v energetice a partnerství s Národním muzeem je přirozeným pokračováním této tradice. Věřím, že společně pomůžeme uchovat i předávat příběhy, které formovaly naši zemi a inspirují její  budoucnost,“ řekl při této příležitosti generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Spolupráce obou institucí postavená na třech pilířích bude zahrnovat aktivity zaměřené na vzdělávání, popularizaci vědy a posilování vztahu veřejnosti k poznání a kulturnímu dědictví. Skupina ČEZ se v rámci partnerství profiluje jako partner podporující dlouhodobý rozvoj vzdělávání, vědy a kultury.

Národní muzeum není jen institucí s dvousetletou tradicí – je to živý prostor, kde se historie potkává s moderními technologiemi. Od svého založení v roce 1818 jako Vlastenské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím v České republice i v evropském kontextu. Dnes spravuje více než 20 milionů sbírkových předmětů – od přírodnin přes historické artefakty až po hudební a kulturní dědictví z celého světa. Národní muzeum dnes nabízí interaktivní expozice, digitální prvky, multimediální instalace i zážitkové programy, které vtahují návštěvníky do děje. Prostor tu dostává nejen poznání, ale i objevování, hra a emoce. Srdcem muzea je monumentální Historická budova na Václavském náměstí, doplněná Novou budovou Národního muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 2018 zde vznikl propojený Muzejní komplex, který nabízí jedinečný pohled na dějiny i přírodu – a to včetně samostatného Dětského muzea.

Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i ve střední Evropě. Základem výroby elektřiny ve Skupině ČEZ jsou bezemisní zdroje. Vedle bezemisní výroby jsou hlavními činnostmi podnikání ČEZ také distribuce a prodej energií, podpora inovací. Dlouhodobou vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

