Národní památkový ústav vypsal tendr na obnovu pražské Invalidovny

Národní památkový ústav vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele obnovy Invalidovny Praha. Jedná se o největší investici v historii Národního památkového ústavu. Plánovaný rozpočet činí 2,15 miliardy korun včetně DPH. Zahrnuje rekonstrukci historického objektu, novostavbu na jižní straně areálu a kompletní revitalizaci zahrad. Stavební práce by měly trvat 3 roky. Kompletně vybavený areál včetně stálých expozic by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030.
„Obnova pražské Invalidovny je i pro nás mimořádnou událostí. Vrátí této výjimečné barokní památce její významnou roli v životě města a zároveň přinese Karlínu nové kulturní a společenské centrum, které propojí historickou hodnotu areálu s každodenním životem místních obyvatel i turistické veřejnosti. Realizace moderní novostavby umožňuje soustředit technické a provozní zázemí mimo historickou stavbu, což ochrání její autenticitu, a zároveň nabídne prostory pro vzdělávání a kulturní aktivity,“ uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.
V historické budově vzniknou dvě stálé expozice věnované historii areálu a dalším památkám spravovaným Národním památkovým ústavem. Návštěvníci zde najdou také nový multifunkční sál s kapacitou až 170 lidí, galerii pro dočasné výstavy, dvě návštěvnická centra, kavárnu, dvě dětské skupiny a další galerijní a společenské prostory. Budou zde také technologická laboratoř, pracoviště dokumentačních fondů NPÚ a územní památkové správy.
Součástí projektu je i moderní novostavba, která poskytne Pražskému filharmonickému sboru plnohodnotné zázemí včetně zkušeben a prostoru pro korepetice. Budova bude vybavena nejmodernějšími technologiemi, kterými žádný srovnatelný objekt v naší zemi nedisponuje. Nádvoří Invalidovny a zahrady budou v návštěvní době volně přístupné veřejnosti jako součást okolních parků. Vlastní objekty budou veřejně přístupné z 80 %.
Význam a historie Invalidovny
Invalidovna je skvostem české barokní architektury a od roku 2017 má nejvyšší status ochrany jako národní kulturní památka. Byla postavena pro potřeby válečných veteránů podle plánu předního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen byl položen roku 1732 za přítomnosti císaře Karla VI.
Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami. Přestože byla dokončena pouhá devítina zamýšleného projektu, patří k největším barokním areálům v Čechách. Národní památkový ústav získal Invalidovnu Praha do své správy v roce 2018 a začal připravovat její kompletní obnovu.
Poslední návštěva před rekonstrukcí
Národní památkový ústav po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele umožní poslední návštěvu Invalidovny, při které budou mít návštěvníci možnost se naposledy seznámit se stávajícím stavem.
Zajímavá čísla obnovené Invalidovny:
- V plném provozu areál pojme až 1300 lidí.
- Zastavěná plocha historické budovy 7000 m2, novostavba 700 m2.
- Veřejné prostranství má rozlohu 9500 m2.
- Kapacita podzemního parkování bude 50 osobních vozidel. O
- bestavěný prostor stávajícího objektu je 160 000 m3, novostavba 18 000 m3.
