„Vám není líto, že jste je připravil o peníze?“ V USA rušili granty neziskovkám

14.03.2026 18:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Elon Musk, jeden z nejbohatších mužů na Zemi, sám sobě uložil úkol. Osekat výdaje v rozpočtu Spojených států tak, aby se federální deficit snížil ze dvou bilionů dolarů takřka na nulu. To se nakonec nepodařilo. Jeden z Muskových spolupracovníků – konkrétně Nathan Cavanough - zdůraznil, že jejich práce i tak měla smysl. A popsal, na základě čeho o jednotlivých projektech rozhodoval.

Popisek: Elon Musk a Donald Trump

Když se Donald Trump vrátil do Bílého domu a stal se 47. prezidentem USA, po boku mu stál mimo jiné jeden z nejbohatších mužů planety. Elon Musk radil Trumpovi s plánem na zefektivnění státní správy. Přišel s nápadem zřídit DOGE – Úřad pro efektivitu státní správy. Musk jednoho dne práci úřadu ukončil a z administrativy Donalda Trumpa odešel. On i jeho kolegové jsou však přesvědčení, že jejich práce měla smysl.

Svědčí o tom i video rozhovor s jedním z členů DOGE – s Nathanem Cavanaughem, který koluje po sociálních sítích, kde zaznělo, že práce úřadu měla smysl. Ačkoli se jim nepodařil snížit federální deficit ze dvou bilionů dolarů téměř na nulu, což bylo prvotním cílem DOGE.

Cavanaugh mimo jiné dostal otázku, zda mu není líto, že svou činností připravil o příjem nemalé množství lidí, když rušil projekty, na kterých pracovali.

Ne. Myslím, že důležitější bylo snížit federální deficit z 2 bilionů dolarů téměř na nulu,“ řekl Cavanaugh. I když tento cíl DOGE nenaplnil, jak již bylo řečeno.

Zdůraznil také, že nevidí nic špatného na tom, že ve svých dvaceti letech mohl spolurozhodovat o tom, které z programů známých pod zkratkou DEI, tedy programů rozmanitosti, rovnosti a inkluze, se zruší. Šlo o programy, do nichž šly i díky rozhodnutí Trumpova předchůdce Joa Bidena miliardy dolarů.

Zkonstatoval, že člověk může mít na jedné straně životní zkušenosti, ale na straně druhé je může mít načtené i z knih a z dalších zdrojů. Odmítl však specifikovat, na základě jakých knih rozhodoval o programech DEI. Poznamenal, že nakonec v tom nehrály roli knihy, ale to, co reálně obsahovaly jednotlivé granty.

Zaměřovali se prý především na projekty, které zahrnovaly LGBTQ ideologii. DOGE zrušil např. projekt, který podle Cavanaugha prezentoval LGBTQ  pohled na rušení věznic. 

Není bez zajímavosti, že když se videorozhovor s Cavanaughem a současně i video s jeho kolegou Justinem Foxem začalo šířit po internetu, soud v New Yorku nařídil jejich stažení.

„Newyorský soudce v pátek nařídil odstranění videozáznamů výpovědí dvou bývalých zaměstnanců Muskova ministerstva pro efektivitu z internetu poté, co se staly námětem pro virální příspěvky na sociálních sítích, které se oběma mužům vysmívaly,“ napsal Seattle Times.

 

rozpočet , škrty , USA , úspory , zahraničí , Trump , DEI , DOGE

