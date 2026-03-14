Rakušan (STAN): Orwella Andrej Babiš hravě strčí do kapsy

Zapomeňte na Orwella, Andrej Babiš ho hravě strčí do kapsy! Babišova vláda, které vadil náš paragraf postihující činnost (!) pro cizí moc s prokazatelným úmyslem (!) poškodit ČR, teď navrhuje buzeraci a registraci těch, kdo třeba jen využívají nějaký zahraniční grant.
Babišův bič na občanský sektor je formulovaný tak vágně, že milionovou pokutu byste podle expertky mohli dostat i za post na sociálních sítích. Je v rozporu s Ústavou i mezinárodními smlouvami, které Česko podepsalo.
Pokud by takový paskvil prošel parlamentem, okamžitě se obrátím na Ústavní soud.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.