Rakušan (STAN): Orwella Andrej Babiš hravě strčí do kapsy

14.03.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kontrole financování neziskovek

Popisek: Vít Rakušan

Zapomeňte na Orwella, Andrej Babiš ho hravě strčí do kapsy! Babišova vláda, které vadil náš paragraf postihující činnost (!) pro cizí moc s prokazatelným úmyslem (!) poškodit ČR, teď navrhuje buzeraci a registraci těch, kdo třeba jen využívají nějaký zahraniční grant.

Babišův bič na občanský sektor je formulovaný tak vágně, že milionovou pokutu byste podle expertky mohli dostat i za post na sociálních sítích. Je v rozporu s Ústavou i mezinárodními smlouvami, které Česko podepsalo.

Pokud by takový paskvil prošel parlamentem, okamžitě se obrátím na Ústavní soud.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
