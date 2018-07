Národní zemědělské muzeum: Prvorepubliková zahrada i historický kolotoč

Národní zemědělské muzeum, které podobně jako Česká republika, slaví sté výročí svého vzniku, připravilo na dvoře muzea v Praze na Letné výstavní expozici formou stylizované prvorepublikové zahrady. Návštěvníci se seznámí s atmosférou zahrad té doby, s typickými projevy tehdejší zahradní tvorby čerpající z bohatých forem květinových a růžových záhonů, zahradních staveb a doplňků, jakou jsou altánky, pergoly, zahradní lavice. Na své si přijdou také nejmenší návštěvníci muzea – uprostřed květinové zahrady na ně čeká historický kolotoč se zvířecími motivy a houpačka. Inspirací pro zahradu bylo kromě prvorepublikové zahradní architektury i téma „pouť ve městě“. Expozice přerostla také na střechu muzea s jedinečnými pohledy na Prahu, kde je k obdivování vysazen vzorník květinových záhonů se slunečními hodinami. „Poslání muzea je nejenom služba návštěvníkům, ale například také dlouhodobá vědecká činnost. Ta může mít různé výstupy, ať odborné publikace, přednášky, výstavy, rozšiřování sbírkového fondu a někdy také třeba novou expozici v podobě zahrady,“ řekl generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Na muzejním dvoře na novou zahradu navazuje expozice Malý selský dvorek s drobnými hospodářskými zvířaty a také zahradní restaurace a nově položený trávníkový koberec.

„V průběhu první poloviny 20. století zaznamenala naše zahradní a krajinářská architektura do té doby nevídaný rozvoj a přes odbočku do slepé ulice hledání národního zahradního slohu nakonec dosáhla světové úrovně,“ uvedl Zdeněk Novák, vládní zmocněnec pro koordinaci projektu „SPOLEČNÉ STOLETÍ“ a iniciátor výzkumného projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky, podpořeného Ministerstvem kultury. Tehdejší zahradní architekti našli uplatnění ve všech oblastech výstavby, a to od úprav zahrad Pražského hradu pro prezidenta Československé republiky, přes řadu nově zakládaných sportovních areálů, unikátní projekt brněnského výstaviště vybudovaného k 10. výročí vzniku republiky až po nepřebernou řadu soukromých realizací vilových zahrad, jež jsou fenoménem 20. století. 100. výročí vyhlášení samostatného státu je příležitostí k bilancování ve všech oblastech kreativity. „Na poli zahradního umění se můžeme hrdě ohlížet zpět,“ dodal Zdeněk Novák. Tvorba tehdejších zahradních architektů proto představuje významnou součást národního kulturního dědictví.

Výsledky vědeckých projektů muzeum představuje zejména formou specializovaných publikací.

Psali jsme: Národní zemědělské muzeum: Nová výstava přiblíží práci lesníků Národní zemědělské muzeum: Vše o dřevě a lese v muzeu v Praze na Letné Příběh zubra evropského ukazuje výstava Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada Národní zemědělské muzeum vystavuje nejlepší fotografie přírody

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva