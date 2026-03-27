Národní zemědělské muzeum: Tajemná velikonoční detektivka již tuto sobotu

V sobotu 28. března od 10 do 16 hodin se mohou vydat po stopách záhadného hosta, který se každou noc ukrývá na muzejním dvorku a ráno beze stopy mizí, a cestou přitom objevit i tradiční velikonoční zvyky a řemesla.
Program předvelikonoční akce doplní ukázky tradičních řemesel. Návštěvníci se mohou těšit například na pečení velikonočních jidášů v gastrostudiu pod vedením zkušených lektorů, zdobení kraslic různými technikami, výrobu píšťalek ze dřeva nebo pletení pomlázek. Připraveny jsou také kreativní dílny pro děti, jako dekorování květináčků a sázení osení.
Akce je určena rodinám s dětmi i všem, kteří chtějí přivítat jaro a vyzkoušet si velikonoční zvyky.
Program:
Pečení jidášů v gastrostudiu
dílna pro děti od 8 let bez rodičů, vstupenky k zakoupení online
Pod vedením zkušených lektorů ze Staré gardy Asociace kuchařů a cukrářů ČR se malí pekaři naučí péct velikonoční jidáše. Čeká vás příjemná atmosféra, kreativní tvoření a radost z vlastních sladkých výtvorů.
Ukázka zdobení kraslic technikou voskového reliéfu
+ dílna pro děti v doprovodu rodičů
Lenka Trousílková, členka Asociace malířek a malířů kraslic ČR, se věnuje především technice voskového reliéfu. Kraslice maluje od roku 2012. Společně s dcerou předvádí tradiční zdobení kraslic dětem i dospělým v lidových krojích.
Ukázka zdobení kraslic slámou
Lenka Volková je členka Asociace malířek a malířů kraslic ČR. Získala titul „Mistr lidové umělecké tvorby“ za techniku zdobení kraslic slámou, voskovým reliéfem a dužinou jezerní sítiny. Je autorkou křížové cesty ze slámy, kterou vytvořila na husích vejcích.
Slámu si sama na polích sbírá, a pak ji tzv. žehlením zpracovává. Zdobení kraslic se věnuje od roku 2006.
Ukázka výroby píšťalek ze dřeva, vrbových proutků a bezu
Vladimír Klimeš Píšťalka z Rožnova pod Radhoštěm pracuje pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Ze dřeva vyřezává tradiční výrobky a hračky pro děti a jako jeden z mála při tom používá tradiční nůž křivák, a to už pětačtyřicet let. Své řemeslo předváděl ve Francii, Itálii, Německu, Norsku, Texasu, Řecku, Bulharsku, Holandsku, Slovensku, Číně, Rusku ad.
Ukázka pletení pomlázek
+ dílna pro děti v doprovodu rodičů
Miroslav Pátek z Vnorov od Strážnice je z třetí generace malovýrobců klasických proutěných pomlázek. Pomlázky plete klasickým způsobem z osmi proutků, na pomlázku může přidat i tzv. košík, tj. zdobení nad ručkou. Největší pomlázka, kterou upletl, měřila 14,23 metru.
Plete i tzv. pařené pomlázky, neboť, jak říká velikonoční tradice, žena má být oprášená zelenou ratolestí, aby měla pořád radost ze života, a hlavně krásu a mladost.
Vyzkoušíte si řez proutí, krácení na požadované velikosti, růčkování a pletení pomlázek.
Dekorování květináčků a sázení osení
dílna pro děti v doprovodu rodičů
cena 50 Kč / za jeden terakotový květináč, osení a hlínu
Detektivní hra po muzeu Tajemný host na dvorku
Vydáme se po stopách tajemného hosta, který se na noc přichází ukrýt na dvorek našeho muzea a ráno beze stopy mizí. Zda se nám podaří odhalit, o koho jde, bude záležet jen na našich schopnostech. Čeká nás detektivní pátrání po muzeu, při němž nás budou provázet velikonoční zvyky a tradice.
Vstupné na akci:
dospělí 100 Kč
děti od 3 let, studenti a senioři od 65 let 50 Kč
poplatek za dílny se hradí na místě přímo u dílen
