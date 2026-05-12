MHMP: Hlavní město plánuje v Dolních Počernicích vybudovat domov seniorů

13.05.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy schválila záměr na vyhlášení výběrového řízení pro nový domov seniorů. Ten by měl vzniknout v Dolních Počernicích v ulici Bakurinova a celkem mít 100 lůžek včetně nezbytného zázemí pro klienty a personál. Předpokladem je, že by domov měl být postaven do konce roku 2029. Výsledná cena vzejde z vítězné nabídky v rámci výběrového řízení.

V Dolních Počernicích by měl do konce roku 2029 vzniknout domov pro seniory, kteří nejsou soběstační. Vzniknout by měl v ulici Bakurinova a domov budou tvořit celkem tři propojené budovy s kapacitou 100 lůžek včetně nezbytného zázemí pro stravování všech klientů, zdravotní a sociální péči apod. Součástí projektu bude také park pro obyvatele domova v rámci areálu, parkoviště a veškerý mobiliář pro komfort klientů. Nedaleko se zároveň nachází geologická zahrada a další možnosti pro vycházky.

„Hlavní město Praha má v domovech pro seniory, které zřizuje, přibližně 2 500 míst a dalších zhruba 500 míst v domovech se zvláštním režimem. Přesto vzhledem k demografickému vývoji víme, že musíme kapacity dál rozšiřovat. Naší prioritou je, aby lidé mohli zůstávat co nejdéle doma s podporou terénních služeb a domácí péče. Ve chvíli, kdy už to ale není možné, musí mít dostupnou kvalitní a důstojnou péči a věřím, že ji najdou i v tomto novém domově v Dolních Počernicích. Jen v tomto volebním období se nám podařilo dokončit nové projekty pro více než 110 klientů a dalších zhruba 450 míst je nyní ve výstavbě nebo přípravě,“ říká náměstkyně primátora Alexandra Udženija.

Předpoklad zahájení stavebních prací je v prvním čtvrtletí roku 2027, přičemž stavba by měla trvat 24 měsíců. Cena vybudování domova pro seniory bude známa až po vybrání vítěze veřejné zakázky. Mezi dokončené projekty domovů seniorů v posledních letech ze strany hlavního města patří například o DS Praha – Petrovice, DSP Bojčenkova, DPS Nebušice nebo CSS Běchovice. Praha zároveň připravuje další projekty, například DS Dobřichovice, DS Bohnice, Palata (nový Alzheimer komplex), DS Dolní Počernice, Domov pro seniory Krč II nebo DS Elišky Purkyňové.

