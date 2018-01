Národní zemědělské muzeum: Zemědělství jako památka UNESCO i experiment - seznamte se s Grónskem

Věděli jste, že grónská zemědělská krajina je nově mezi památkami světového kulturního dědictví UNESCO? Nebo že zásadní vliv na místní kulturu měli více než sto let čeští misionáři? S přírodou, kulturou a historií Grónska se můžete seznámit v Národním zemědělském muzeu Praha na výstavě Grónsko – země ledu a života. Navštívit ji můžete od 11. ledna do 4. dubna a má zajímavý doprovodný program – například Dětský polární den se skutečným psím spřežením.

Pro autory výstavy, Alenu a Jaroslava Klempířovy, je Grónsko už 21 let druhým domovem. Působí zde jako novináři, spolupracovníci Dánského polárního institutu, České geografické společnosti a dánské ambasády. Společně fotografují, filmují a píší knihy, snaží se poznat a zachytit život v zemi ledu a sněhu ve všech jeho aspektech. Jedním z cílů jejich bádání jsou také české stopy v místní kultuře. A není jich málo. Moravští bratři, kteří zde od roku 1733 působili 167 let, přinesli Gróňanům kulturu především hudební a jazykovou. Samuel Kleinschmidt, rodem z Potštejna, sepsal gramatická pravidla a slovník, který se používá dosud. „Získat si důvěru místních bylo nesmírně náročné, jsou to skvělí lidé, ale vůči cizincům dost uzavření. Teprve postupně jsme se poznávali a i díky společné lásce k hudbě jsme se spřátelili s místními, také s ředitelem všech grónských archivů, které jsou pro badatele jinak nedostupné,“ uvádí spoluautor výstavy Jaroslav Klempíř, vzděláním flétnista a dirigent.

Slavnostní vernisáž výstavy Grónsko – země ledu a života proběhne ve středu 10. ledna v 17 hodin. Zahájí ji velvyslanec Dánského království Ole Frijs-Madsen, hudebně doprovodí kytarový virtuos Štěpán Rak a dětský folklórní soubor Hájíček. Po skončení vernisáže je pro hosty připravena komentovaná prohlídka výstavy.

„Je zajímavé a důležité sledovat, jaké důsledky přinášejí klimatické změny pro zemědělství i v jiných částech světa. Právě ostrovní oblasti často předznamenávají, jak budou změny postupovat,“ doplňuje Jiří Houdek, ředitel Národního zemědělského muzea Praha. Subarktická zemědělská oblast Kujataa (více ZDE) v jižním Grónsku byla v červenci 2017 přijata do světového kulturního dědictví UNESCO. Díky změnám klimatu se zde na experimentální farmě a v arboretech pěstují například brambory, brokolice, květák, ředkev, ve sklenících i saláty a ředkvičky nebo stromy z klimaticky podobných oblastí.

Doprovodný program k výstavě:

Středa 24. ledna 2018

přednáškový sál Národního zemědělského muzea

Grónsko – největší ostrov světa

Historii, přírodu i současný život v Grónsku představí autoři výstavy. Promítání filmu autorů.

Sobota 24. února 2018

Dětský polární den – jízdy se psím spřežením

Dětský polární den je věnován dětem i rodičům – zábavnou formou se seznámí s přírodou a životem ledového království Grónska. Nezapomenutelným zážitkem může být jízda se psím spřežením zkušeného mushera Pavla Kučery. Nebudou chybět grónské vystřihovánky a pohádky či workshop výroby barevných korálkových náhrdelníků podle grónských vzorů.

Středa 14. března 2018, přednáškový sál – 17 hodin.

Grónsko žije kulturně

Alena a Jaroslav Klempířovi besedují o nesmírně zajímavé kultuře Grónska a historickém propojení našich kultur. Představí knižní, hudební a výtvarnou kulturu, její historické kořeny i současnost. Nebude chybět vyprávění o působení Moravských bratří, kteří byli spojovacím mostem s českou kulturou 167 let. V programu zazní literární a hudební ukázky včetně promítání filmu, autoři představí svoji knihu Grónsko – ostrov splněné touhy.

Po dobu trvání výstavy je možné dohodnout autorské přednášky a komentované prohlídky s filmovou projekcí.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky - Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha, Gastronomie tvořená dětskou gastronomickou hernou a gastrostudiem či Živá zahrada na střeše muzea. Milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky. Více ZDE

