Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., na svém včerejším zasedání schválilo návrh dividendy ve výši 42 korun na jednu akcii. Tento návrh odpovídá celkové dividendě 23 mld. Kč. Návrh předpokládá vyplacení 80 % konsolidovaného čistého zisku za rok 2025 očištěného o mimořádné vlivy, což je horní hranice platné dividendové politiky.
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., rovněž rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti na 1. 6. 2026.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku