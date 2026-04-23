Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii

23.04.2026 8:54 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Valná hromada se uskuteční 1. 6. 2026

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., na svém včerejším zasedání schválilo návrh dividendy ve výši 42 korun na jednu akcii. Tento návrh odpovídá celkové dividendě 23 mld. Kč. Návrh předpokládá vyplacení 80 % konsolidovaného čistého zisku za rok 2025 očištěného o mimořádné vlivy, což je horní hranice platné dividendové politiky.

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., rovněž rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti na 1. 6. 2026.

Článek obsahuje štítky

akcie , ČEZ , energetika , dividendy , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii

8:54 Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii

Valná hromada se uskuteční 1. 6. 2026