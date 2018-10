Nemocnice Litoměřice: Oddělení radiologie prochází modernizací

Jedná se v této fázi o pojízdný rentgen s digitalizací, který umožňuje pořídit snímky kdekoli po nemocnici, například přímo u lůžka pacienta. Přístroj byl ihned po dodání uveden do provozu a již slouží pacientům. Druhá část z této veřejné zakázky, a to digitální skiagrafický komplex, bude do litoměřické nemocnice dodán do konce letošního roku.

Postupná modernizace radiologického pracoviště, která probíhá za provozu a zahrnuje nejen obnovu přístrojového vybavení, ale i stavební úpravy vybraných prostor oddělení, vyžaduje i dočasná provozní omezení. „V posledním říjnovém týdnu jsme v jedné ze snímkoven demontovali starý rentgenový přístroj a následně zahájili stavební práce, abychom prostor náležitě připravili pro instalaci nového digitálního skiagrafického komplexu. Tento výpadek jednoho pracoviště nám sice částečně nahrazuje nově dodaný pojízdný rentgen, ale jistým omezením, která mohou mít za následek dočasné prodlužování čekacích dob na jednotlivá vyšetření, se bohužel nevyhneme,“ upozornil předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák a dodal, že pacienti přicházející na oddělení radiologie na vyšetření jsou o této skutečnosti informováni.

autor: Tisková zpráva