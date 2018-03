OS KOVO: Roste počet firem, v nichž vznikají odbory anonymně

Na jihu Čech stále roste počet firem, jejichž zaměstnanci vstupují anonymně do řad Odborového svazu KOVO (OS KOVO) prostřednictvím takzvaného Seskupení členů, které umožňuje kolektivní vyjednávání bez toho, že by zaměstnavatel mohl odboráře identifikovat. Anonymita tak zaměstnance chrání před případnými represemi ze strany zaměstnavatele.

„Nově vznikající Seskupení členů ukazují jednak na pozitivní trend rostoucího zájmu o členství v odborech, na druhé straně ovšem jasně upozorňují na stále přetrvávající strach z postihů. V řadě firem totiž majitelé či jejich vedení odbory nechtějí a to přesto, že vznik a fungování odborových organizací jsou zaměstnancům zákonem garantovány,“ uvedl zmocněnec jihočeského Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jan Švec.

Obavy z represí ze strany zaměstnavatelů je přitom podle statistik svazu nejčastější příčinou obav ze zakládání nových odborových organizací. KOVO proto ve snaze pomoci zaměstnancům v těchto situacích umožnilo takzvané anonymní členství ve svých řadách. Za uplynulé tři roky vzniklo v regionu šest podobných seskupení. Tři nová vznikají nyní. Všechna samozřejmě ve firmách, kde dosud odbory nepůsobily.

„Ve většině případů se jedná o firmy, kde často nebyla dodržována ani základní ustanovení platného zákoníku práce. Zaměstnanci přitom prakticky neměli žádné možnosti se jakkoli bránit, o hrubém zacházení a výhružkách vyhazovem ani nemluvě,“ doplnil vedoucí jihočeského Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích Rudolf Tkáč.

Již zmíněné „anonymní členství“ v OS KOVO, které garantuje kompletní servis odborových specialistů stejně, jako klasické členství, umožňují stanovy svazu v podobě takzvaného Seskupení členů i zaměstnancům podniků mimo odvětví kovoprůmyslu. K založení seskupení v jedné firmě stačí její tři zaměstnanci, kteří se stanou členy OS KOVO.

„Cílem tohoto opatření je umožnit zaměstnancům konkrétní firmy zůstat v bezpečí před represemi ze strany zaměstnavatele. Pokud se totiž ani po vzniku seskupení členů nenajde nikdo odvážný, zastupují je při jednání se zaměstnavatelem, po dohodě a na základě platného pověření, výhradně zástupci Regionálního pracoviště OS KOVO,“ poznamenal Tkáč. Odborový zástupce, nebo výbor seskupení členů, jsou pak orgánem odborové organizace působícím u zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.

Zaměstnavatelé sice dobře vědí, že na vstup do odborů mají zaměstnanci právo ze zákona. Stejně tak jsou si ovšem vědomi toho, že odbory mají následně zákonné právo kontrolovat dodržování zákoníku práce, pravidel bezpečnosti práce a vyjednávat o mzdových a sociálních podmínkách zaměstnanců. To se mnohým nelíbí a snaží se proto vzniku odborů zabránit.

V případných sporech ovšem dávají soudy za pravdu odborářům. To, že Seskupení členů jsou legitimní formou působení odborů, což se snažili zpochybnit někteří zaměstnavatelé, nedávno potvrdil i Nejvyšší soud ČR. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček tento verdikt označil za přelomové vítězství.

„V tomto případě je namístě použít velká slova! Je to bomba! Je to historický okamžik! Vždy, když začínáte něco nového, máte pochybnosti a mrazení v zádech, zda vám to někdo nezpochybní a vaše úsilí nepřijde vniveč. Výsledek soudního jednání představuje pro Odborový svaz KOVO skutečně obrovské vítězství,“ zdůraznil v této souvislosti předseda nejsilnějšího odborového svazu v zemi.

Anonymní členství je tak již bezpečně ověřeným zákonným prostředkem, který účinně chrání iniciátory založení odborových organizací i další zakládající členy před výhružkami a postihy ze strany zaměstnavatelů.

„Hrozba ze ztráty zaměstnání vede často k tomu, že zaměstnanci od založení odborové organizace raději upustí. Seskupení umožňuje zakládající členy před možnými represemi činně a efektivně ochránit. Při jednání je totiž mohou zastupovat specialisté OS KOVO společně s právníkem. Iniciátoři tohoto kroku tak zůstávají stranou a skryti až do doby, než se sami rozhodnou vystoupit z anonymity,“ připomněl Švec.

Odborový svaz KOVO působí v současné době v 60 převážně strojírenských podnicích na jihu Čech. V regionu má více než pět tisíc členů, což představuje přibližně 24 procent všech zaměstnanců těchto firem. V rámci kolektivního vyjednávání, jehož cílem je dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy, však KOVO zastupuje všechny zaměstnance. Mezi firmy, kde působí OS KOVO, patří například Kern-Liebers CR České Budějovice, Jihostroj Velešín, ČZ Strakonice, Robert Bosch České Budějovice, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov České Budějovice, Groz-Beckert ČR České Budějovice, Reinfurt Prachatice, Klima CZ Prachatice, Dura Automotive Blatná, Schneider Electric Písek a další.

Odborový svaz KOVO je největší odborovou organizací v ČR. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a mezinárodních odborových sdružení IndustriAll Global a IndustriAll Europe.

Psali jsme: Kováci před Vánocemi pomohli kolegovi, kterému v létě vyhořel byt Odborový svaz KOVO: Zaměstnanci KERN-LIEBERS CR dostali přidáno O propuštěné zaměstnance slévárny má zájem Kern-Liebers CR Českobudějovická slévárna ukončí výrobu a propustí téměř sedmdesát lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva