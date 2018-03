OUR MEDIA a.s. posílila na Slovensku, stala se majitelem nejčtenějšího názorotvorného deníku Pravda

Novým vlastníkem společnosti PEREX, a.s., která vydává deník Pravda a provozuje webové portály pravda.sk, varecha.sk, birdz.sk, avizo.sk, moment.sk, je společnost OUR MEDIA SR a.s.

Jejím stoprocentním akcionářem je česká společnost OUR MEDIA a.s., kterou vlastní podnikatel a senátor Ivo Valenta spolu s mediálním magnátem Michalem Voráčkem. Do portfolia OUR MEDIA a.s. patří několik regionálních televizí v České republice - Regionální televize CZ, televize Praha TV, televize TVS, TV Brno1 a webový portál ParlamentníListy.cz včetně jejich slovenské verze.

„Jsme rádi, že jsme se dohodli na koupi PEREX, a.s. Na slovenském trhu vidíme potenciál na rozvoj našich aktivit. Pravda je silná značka a máme zajímavé projekty a plány,“ uvedl Michal Voráček, předseda představenstva OUR MEDIA SR a.s. Místopředsedou představenstva je Jan Svoboda, který zastřešuje aktivity Iva Valenty v oblasti médií a cestovního ruchu na Slovensku. Vydavatelství PEREX, a.s. doposud ovládala společnost Florena, a.s., jejímž stoprocentním vlastníkem byl podnikatel Karol Biermann.

Pravda je nejčtenější názorotvorný deník na Slovensku. Denně jej čte šest procent slovenské populace, což je více než 260 tisíc lidí. Vyplývá to z průzkumu MML-TGI, který probíhal od ledna do prosince 2017 a uskutečnila ho společnost MEDIAN SK. Údaje o čtenosti vychází z proměnné - četl(a) poslední vydání. Pravda je současně nejprodávanější názorotvorný deník na Slovensku. Průměrný denní prodej Pravdy za rok 2017 byl 36.277 výtisků. Internetový portál pravda.sk v měsíci lednu 2018 dosáhl 1.556.369 RÚ. Webové portály vydavatelství PEREX, a.s. v lednu 2018 měly celkem 1.647.406 RÚ.

autor: Tisková zpráva