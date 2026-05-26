Občané se budou bránit u soudu, když mafie bude chtít násilím stavět větrníky

Jak hodnotíte současný stav připomínkování akceleračních oblastí?
Včera celý proces jeden starosta v médiích nazval prasečinou.
Přestože jsem zvyklý spíše na fyzikální jednotky, vůbec bych mu v tom neoponoval. Myslím, že vzhledem k tomu, co s lidmi zkoušejí, se ještě vyjádřil slušně a spisovně. Energetických tunelů už jsem viděl několik, včetně smyšlené ceny „Lipské burzy“ pro domácí spotřebitele a solárních v baronů, ale tohle je situace, když si naše vláda připomínkuje vyhlášku k vlastnímu nezákonnému postupu. V tunelování jsou naše garnitury většinou sběhlé a zkušené, ale aby se něco v takovém rozsahu dělo veřejně a v rozporu se zákonem, v tom jsou originální. To zažívá Česká země od roku 1989 v praktické realizaci vlády Andreje Babiše s Motoristy a SPD poprvé, oběma těmito stranami volenými navíc jako „odpůrci green dealu“.
V čem je nezákonné počínání vlády s akceleračními zónami?
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Prase se v tomto smyslu chová slušně, zaleze do chlívku a nikoho se nesnaží takovýmto úkladným způsobem připravit o krajinu a znehodnotit půdu. Prase také obvykle chrochtá a radostně mlaská, když dostane šrot a pomeje, ale peníze ze státního rozpočtu určené primárně pro valorizaci důchodů a mezd ho nechávají v klidu.
Jak je to s nepotřebnými plochami podle českých i evropských zákonů?
Máme jich třikrát tolik, než je v Bruselu potřeba, ale ti mafiáni nemají ve svých developerských plánech prakticky žádné, až na několik málo solárů. Zrovna v tom Středočeském kraji, o kterém je starostův rozhovor, má paní ministryně Zuzana Mrázová a hejtmanka Petra Pecková:
Mgr. Zuzana Mrázová
- Uhelnou Elektrárnu Mělník, kterou zavírá ČEZ;
- Teplárnu Kladno, kterou zavírá Pavel Tykač;
- Uranové doly v Příbrami, kde je spousta výsypek a dalších brownfieldů vhodných pro soláry a možná i nějaké větrníky.
A to mě jenom napadlo jako energetika, určitě tam toho bude víc. Kdyby se Petra Pecková podívala na mapu ve vlastní kanceláři, určitě mnoho dalších vhodných míst v souladu se zákonem najde. U středočeské hejtmanky je úplně skandální, že souhlasí s tím, že ministryně Mrázová rekvíruje pro větrné barony sedlákům pole, ale sama si zřejmě vyjednala výjimku pro technologický park v Milovicích po sovětské posádce. Asi tam budou mít nějaké investice, o které by neradi přišli, ale i v technologickém parku se přece dají dávat soláry na střechu. Možná i hraje nějakou „koaliční“ hru s větrnými developery proti vlastnímu obyvatelstvu. Jinak nechápu, proč se nechová jako na Vysočině nebo na Plzeňsku.
Krajské volby jsou za dva roky, předpokládám, že spravedlivá odpověď voličů paní hejtmanku za tohle nemine, ale je potřeba zajistit, aby se mezitím ten kraj a orná půda pod jejím vedením nezničily.
Vidíte v elektrárně Mělník a teplárně Kladno klientelismus vůči energetické oligarchii jako v Dětmarovicích na Ostravsku, který úředníci veřejně přiznali na pátečním projednání?
Všude, kde mají v krajích brownfieldy po elektrárnách a dolech, ale nechávají lidem likvidovat další zemědělskou nebo lesní půdu, v tom nikdo nic jiného nevidí. I ve smyslu vlastnickém, opět další brownfield na Mělníku patřící ČEZu, druhý Tykačovi na Kladně, a opět podle výpovědi starostů další orná půda pro ČEZ, kterou chce přeměňovat na průmyslové zóny. Na plochách vyřazených dolů a elektráren, které jsou v souladu se zákonem, žádné akcelerační zóny nestanovují a namísto toho nezákonně rekvírují lidem půdu a také se s nimi nezákonně vůbec nebaví. Takhle nějak bolševici kolektivizovali venkov, až na to, že tam pak dál pěstovali pšenici, a ne větrné obludy.
Situace Dětmarovic je o to pikantnější, že tam ČEZ uzavřel elektrárnu a ministr Karel Havlíček zase zavřel doly, které chce zatápět. ČEZ vedle těch zatopených dolů chce stavět jadernou elektrárnu – soudě podle jeho webových stránek, ale celá ta oblast je poddolovaná. V sousedním Polsku smí stát jaderné zařízení nejblíže 30 kilometrů od důlního díla. Neradi bychom se s takovým rizikem dočkali nejprve hospodářské škody, když se vláda rozhodla raději než horníkům platit násobné částky solárním baronům, zničené krajiny větrnými barony, kteří budou svá monstra stavět na zemědělské půdě namísto těch Dětmarovic, a nakonec české varianty Černobylu nebo Fukušimy, kdyby se jim ta elektrárna do zatopených dolů propadla.
Každopádně akcelerační zóna znamená pouze PRÁVO ČEZu nové obnovitelné zdroje na pozemcích v Dětmarovicích, v Mělníku i jinde postavit, žádná povinnost z toho nevyplývá. Vláda to dělá opačně, de facto dává ČEZu právo nestavět na brownfieldech po uzavřených elektrárnách žádné obnovitelné zdroje, přestože se tam zrovna ze zákona stavět mají, a namísto toho nezákonně ukládá povinnost zemědělcům si nechat zrekvírovat ornou půdu. K tomu povinnost ostatních doplatit stovky miliard na konverzi zemědělské půdy na průmyslové větrné parky, což bude na Mělnicku, Ralsku i v okolí Dětmarovic stavět také ČEZ, konkrétně ČEZ Distribuce. Prodávají nám naši zemi pod rukama a s evropskou legislativou nemá tento vládní postup nic společného.
Jak vidíte další vývoj?
Lidé si to nenechávají líbit, takže se budou bránit. Budou se bránit i poté, pokud jim Zuzana Mrázová s celou vládou Andreje Babiše vyhlásí ty developerské pozemky nezákonně na zemědělské půdě. Ale kdo se proti tomu Mrázové neozve, ztrácí vstupenku do dalšího kola protestování. Občané v postižených oblastech, do konce měsíce neváhejte, anebo poté nereptejte, že někdo rozhodl za vás.
Proti nezákonnému postupu i rozhodnutí Zuzany Mrázové lze potom protestovat, odvolávat se, lze se s ministerstvem soudit. Jsou připraveny i ústavní stížnosti Senátu, ale ty mohou být uplatněny až v okamžiku, kdy nezákonná vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů. Lidé v postižených oblastech v tom nejsou sami, kdo mají této nezákonné vládní arogance s výmluvami na Brusel plné zuby.
Je tedy možnost dále protestovat, a když si nakonec lidé vysoudí spravedlnost a právní postup, budou mít už klid?
Ne tak docela. Oni chtějí lidi doběhnout, překvapit, nějaká podivná developerská mafie to chystala za ministrů Vlčka a Hladíka utajeným způsobem už dva roky a chodili starostům vyhrožovat rok předem, než to úředně vyhlásili. Podobně je možné, že budou chtít ty větrníky stavět v mezidobí, kdy budou probíhat soudy. Pak už nezbude nic jiného než předběžné opatření soudu, a kdyby ne, aby v postižených oblastech zablokovali lidé přístupové cesty pro betonové mixy třeba s traktory a posečkali na výsledek soudu. Jinak bychom se mohli o několik let později dozvědět u našich nebo evropských soudů, že Zuzana Mrázová těžce pochybila proti evropské i naší legislativě, ale vrtule by se nám už otáčely nad hlavou.
Ovšem i v této situaci je nutné mít podanou připomínku – protest k MMR. To vás opravňuje k tomu prokázat, že bylo vaše právo pošlapáno. Bez připomínky vás bude policie brát jako anarchisty bránící se „závazkům EU“, kdežto když probíhá spor a v jeho průběhu chce někdo začít nezákonně stavět, mají lidé právo postavit se na odpor podobně jako v Jižní Americe proti kácení pralesů. To nám v demokratickém zřízení umožňuje Ústava. Podaná připomínka je vstupenkou do dalšího kola.
Někteří říkají „pan premiér o tom neví“
Kdybyste byli provozním v hotelu, opilí turisté tam ničili vybavení pokoje a recepční vykrádala pokladnu, asi by se také nedalo říkat, že „hodný pan provozní o ničem neví“. Spíše by se ozývaly hlasy o neschopném provozním anebo o jeho propojení s tou recepční. Pokud Andrej Babiš neví o tom, že tu chtějí větrní baroni v zemi, kde on je premiérem, ničit zemědělskou půdu, památky a přírodu, a že to zaplatí především jeho voliči ze starší generace na úkor valorizace důchodů, kterou jim před volbami nasliboval, nemohl by v minulosti prohlašovat, že chce „stát řídit jako firmu“. Tedy premiér o tom zcela jistě ví. Možná se nebyl podívat v sále plném stojících naštvaných lidí a větrní baroni a s nimi spřažení politici ho dezinformují, že je v zemi klid a že tohle projde.
V těch sálech, kde jsme s kolegy byli v postižených oblastech, obvykle stačilo vyzvat k tomu, aby lidé naskákali do aut a jeli k Úřadu vlády, a nejméně půlka z nich to udělala. Na tom Mělnicku bylo vždycky v sále několik místních zemědělců, někteří i prohlásili, že to do Prahy není k vládě nebo ministerstvu traktorem zase tak daleko. Ve Francii, Itálii a Španělsku je tohle běžný zvyk, zemědělci se vzbouří, nacákají do parlamentu močůvku, a hned je po „evropské“ nebo mafiánské legislativě. A u nás je vláda už natolik naštvala porušováním svých vlastních zákonů a mafiánskou přípravou pozemků pro větrné developery, kteří chodili už vloni vyhrožovat krajem, že se v nich začíná probouzet jižní krev.
Možná tohle pan premiér neví, tak si to tu třeba aspoň přečte.
Bydlíte v Praze, cítíte se být zainteresovanou osobou?
Ano, a to hned z několika důvodů. Jako dítěti mi maminka archeoložka četla Staré pověsti české, nechci přijít o Praotce Čecha ani Blanické rytíře. Jako energetik nesouhlasím s devastací krajiny, zničením orné půdy a ohrožením spodních vod, a z energetického hlediska tohle dělat nemusíme. Zbývá jenom ideologie, zisk vyvolených a v různých strukturách korupce. Mám rád přírodu a historické památky, na které se nechci koukat přes vrtule, a jako buddhista a věřící člověk nemám rád zbytečné zabíjení ptáků, jenom proto, aby na tom někdo vydělal a nás okradl jako při solárním tunelu.
Myslím, že tímto můžeme i všichni pomoci lidem z postižených oblastí, zejména pokud tam máte kamarády, příbuzné nebo tam prostě jenom rádi jezdíte. Nenechte je v tom, ničením krajiny a tunelováním rozpočtu určeného na mzdy a důchody jsme přeci postiženi všichni, nezávisle na tom, jestli bydlíme ve městě. Pamatujte si, že o co více dostanou větrní baroni, o to méně dají vám, a bude to dvacet let i pro vaše děti nebo vnuky, až budou studovat.
Také zejména impulzivnějším povahám, kteří by v případě násilné výstavby větrníků vážili cestu na venkov, doporučuji podat vlastní připomínku Zuzaně Mrázové, že nechtějí přijít o praotce Čecha, Blanické rytíře a další národní symboly. Správně podaná připomínka do budoucna odliší vlastence od anarchistů, někteří jsou rozhodnuti postavit se za své domovy i majetek už nyní. Typové šablony máte zde.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku