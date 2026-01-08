Prokšanová (KSČM): Srdcervoucí pohled na zanedbaný pomník

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pomníku na Praze 10.

U nás na Praze 10 stál na rohu ulic Úvalská a Černokostelecká pomník padlým antifašistům. Na podnět jednoho z vás jsem se vydala na místo zjistit, proč se dnes nachází v takto neutěšeném stavu, proč zmizely pamětní desky a proč se stal součástí stavby multifunkčního domu coby kotva oplocení. Pohled to byl srdcervoucí.

Obrátila jsem se s dotazem na úřad Prahy 10. Odpověď přišla obratem a naštěstí se nenaplnily mé noční můry, že pomník najde místo někde v depozitáři. Podle projektové dokumentace má být pamětní deska zavěšena na fasádě novostavby u severního vchodu do navrženého vnitrobloku.

Památka padlých antifašistů tak bude zachována, doufám, že v důstojném provedení. Na pamětní desce je mezi jinými uveden také František Šiška - člen IV. ilegálního ÚV KSČ, který se postavil do čela pražské organizace KSČ v době nacistické okupace, vedl odbojovou buňku a spolupracoval s odbojovou organizací Předvoj. Spolu s jejími představiteli byl po zadržení gestapem popraven v Terezíně v samém závěru války - 2. května 1945.

Čest památce všech antifašistů zavražděných německými okupanty! NEZAPOMENEME! A nebudeme lhostejní!

Mgr. Petra Prokšanová

