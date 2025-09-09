Ombudsman: Úřad práce musí dbát na to, aby bylo bydlení udržitelné dlouhodobě

Na pokrytí provize realitní kanceláři a složení kauce ale neměla dost peněz. Proto požádala úřad práce o mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad jí přiznal dávku pouze na kauci. Rozhodnutí odůvodnil tím, že ve městě lze najít nájem i bez provize, a proto nemá na peníze na provizi nárok. S postupem úřadu souhlasilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. O opaku je přesvědčil až ombudsman.
„Úřadu jsme vytkli, že nezohlednil dlouhodobou finanční udržitelnost bytu, který si paní vybrala. Nabídky nájmu, které dohledal úřad práce, byly sice bez provize, ale dražší,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček. Podle něj nestačí, aby se úřady při rozhodování o mimořádné okamžité pomoci soustředily pouze na to, zda je nové bydlení podmíněné úhradou provize. Měly by se zabývat i tím, z kterého typu bydlení a proč se žadatel a jeho rodina stěhuje, a zda je pro ně vybrané bydlení vhodné (velikostí a stavem) a finančně udržitelné. S tímto argumentem ombudsman nakonec uspěl. „Ministr práce a sociálních věcí postup úřadů přezkoumal a dal nám za pravdu. Úřad práce následně poskytl ženě dávku i na provizi,“ doplnil Křeček.
Co je mimořádná okamžitá pomoc a komu je určená?
Pro případ živelné katastrofy, když se vám porouchá pračka nebo lednička, hrozí vám vážná újma na zdraví, nemáte na kroužky pro dítě,… a ve spoustě dalších situací, které vás můžou zastihnout bez finanční rezervy, vyplácí stát mimořádnou okamžitou pomoc. Je to jednorázová dávka, která je určena pro lidi v hmotné nouzi. Žádá se o ni na úřadu práce. Podívejte se, na které všechny situace se dávka vztahuje.
Žena a její tři děti utekly z válkou zasažené Ukrajiny. V Česku dostaly dočasnou ochranu a od roku 2023 žily v nouzovém ubytování. To ale k prvnímu školnímu dni roku 2024 končilo. Nejstarší dcera navštěvuje speciální třídu pro děti s autismem, a tak bylo pro ženu důležité hledat bydlení v místě jejich dosavadního bydliště. S hledáním náhrady bydlení začala už v únoru minulého roku. I kvůli tomu jí úřad nakonec přiznal nižší dávku.
Když úřad ženě odmítl vyplatit celou částku, o kterou si žádala, obrátila se s odvoláním na ministerstvo. To ho zamítlo s odůvodněním, že může využívat bezplatné ubytování ještě do konce srpna. Podle ombudsmana by váhání ženě mohlo vynést méně výhodné nabídky. Důvodem je například zvýšená poptávka po nájmu ze strany dalších příchozích z Ukrajiny, kteří stejně jako ona využívali nouzového bydlení, ale také zájem studentů, kteří si o prázdninách hledají ubytování na školní rok.
autor: Tisková zpráva