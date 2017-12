Pardubická nemocnice: Nová magnetická rezonance vyroste za jedenáct měsíců

„Rádi bychom předali staveniště firmě, která zvítězí ve výběrovém řízení, na začátku dubna 2018. V závěru roku bude potřeba už umístit a začít zprovozňovat nový přístroj tak, aby vše bylo hotové do začátku února 2019, tedy za 11 měsíců,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Přístavba bude dvoupodlažní, nad magnetickou rezonanci vznikne seminární místnost a zázemí pro zdravotnický personál. „Kapacita současného přístroje pro potřeby Nemocnice Pardubického kraje nedostačuje, proto také přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví podpořila nákup nového. Nemocnice by na něj měla získat evropskou dotaci a investice by se měla do čtyř let vrátit,“ řekl Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje pro zdravotnictví.

autor: komerční tisková zpráva