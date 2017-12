Podle Macrona Francie dosáhne redukce emisí díky OZE i jádru

„Jadernou energetiku si v žádném případě neidealizuji. Ale myslím si, že si musíme nejdříve vybrat bitvu, kterou se budeme snažit vyhrát. Mou prioritou ve Francii, Evropě a na mezinárodním poli jsou emise CO2 a globální oteplování,“ řekl Marcon ve vysílání televizní stanice France 2.

Macron, který se od výhry ve volbách z května 2017 profiluje jako globální lídr, předsedal klimatickému summitu v Paříži, který se snaží vdechnout nový život kolektivním snahám o boj se změnami klimatu.

Obnovitelné zdroje energie mají jen malý podíl na francouzské výrobě elektřiny a dominantní roli hraje jaderná energetika, která pokrývá zhruba 75 % výroby.

„Jádro není špatné z hlediska emisí CO2. Pokud jej skombinujeme s obnovitelnými zdroji, jde dokonce o nejvýhodnější cestu výroby elektřiny,“ řekl Macron.

39letý Macron, který usiloval o vytvoření pevných vztahů s německou kancléřskou Angelou Merklovou, neprojevil žádné zvláštní nadšení pro její rozhodnutí opustit jadernou energetiku, jeden z význačných bodů její politiky.

„Co Němci udělali, když naráz uzavřeli většinu svých jaderných elektráren? Postavili mnoho obnovitelných zdrojů, ale zároveň museli ve velkém měřítku obnovovat provoz starých uhelných elektráren. Zhoršili svou uhlíkovou stopu, což nebylo dobré pro naši planetu. To rozhodně není to, co bych chtěl,“ řekl Macron.

Dále řekl, že by si přál odstartovat ve Francii růst obnovitelných zdrojů, ale před uzavřením nebo modernizací starších jaderných bloků si počká na vyjádření francouzského regulačního úřadu. Regulátor ASN v listopadu prohlásil, že rozhodne o potenciálním prodloužení provozu všech 58 francouzských jaderných elektráren v letech 2020 až 2021.

„Z toho budu při svém dalším rozhodování vycházet. Bude to racionální rozhodnutí. Některé bloky budeme muset patrně uzavřít a jiné modernizovat,“ řekl Macron.

autor: Tisková zpráva