Hoffmannová (Piráti): Předseda Poslanecké sněmovny má spojovat a reprezentovat

Připojila jsem svůj podpis k odvolání Tomia Okamury z pozice předsedy Poslanecké sněmovny.
Je velmi pravděpodobné, že vládnoucí většina tento návrh smete ze stolu. To ale neznamená, že bychom měli mlčet. Na porušování základních hodnot, politické kultury a důstojnosti veřejné funkce je nutné upozorňovat bez ohledu na to, kdo má momentálně většinu.
Předseda Poslanecké sněmovny má spojovat a reprezentovat celou společnost. Ne ji rozdělovat, zneužívat svou funkci k šíření strachu a posouvat hranice toho, co je v demokracii přijatelné.
