Hoffmannová (Piráti): Předseda Poslanecké sněmovny má spojovat a reprezentovat

08.01.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze nechat odvolat Tomia Okamuru z postu předsedy Poslanecké sněmovny.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Připojila jsem svůj podpis k odvolání Tomia Okamury z pozice předsedy Poslanecké sněmovny.

Je velmi pravděpodobné, že vládnoucí většina tento návrh smete ze stolu. To ale neznamená, že bychom měli mlčet. Na porušování základních hodnot, politické kultury a důstojnosti veřejné funkce je nutné upozorňovat bez ohledu na to, kdo má momentálně většinu.

Předseda Poslanecké sněmovny má spojovat a reprezentovat celou společnost. Ne ji rozdělovat, zneužívat svou funkci k šíření strachu a posouvat hranice toho, co je v demokracii přijatelné.

